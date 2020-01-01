رئيس الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص أزمة جوزيف دي سوزا

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن العديد من الكواليس التي تخص ناديه خلال الفترة الحالية ومصير بعض اللاعبين الأجانب.

وفي تصريحاته لـ "الرياضة" كشف رئيس الأهلي حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط الفريق، عقب تأكيد العديد من التقارير الصحفية.

وقال مؤمنة في تصريحاته “البرازيلي سوزا أكد لنا رغبته في العودة لتمثيل الفريق وذلك دون مطالبات أو اشتراطات إضافية".

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وأضاف : "اللاعب طالب بالحصول على مستحقاته، وتم حل هذا الأمر له ولجميع اللاعبين بما يضمن عودتهم والحفاظ على حقوق النادي”.

وحول تهديد اللاعب المستمر بالرحيل قال : “نحن حريصون على أداء التزاماتنا على الرغم من ظروف جائحة كورونا وحتى إن تأخرنا نبقى حريصين على حقوق النادي دون اشتراطات إضافية، وكذلك نحترم عقودنا".

وأكمل مؤمنة في هذا الإطار : “تم الترتيب وعمل اللازم لقطع الطريق على تلك الأندية وتعاملنا بحزم مع اللاعب قانونيًا على مدار شهر من الشد والجذب”.

وأنهى رئيس النادي الأهلي ليؤكد أن جوزيف دي سوزا سيحضر إلى جدة بإذن الله في الفترة المقبلة، بعد التواصل مع اللاعب.