رئيس الأهلي يحسم موقفه النهائي من العرض السعودي لضم الشناوي

تعرف على موقف الأهلي من الشناوي

حسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، موقف ناديه بشكل نهائي، بشأن العروض التي وصلت له مؤخرًا، لضم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ناديي النصر والهلال السعوديان، يرغبان في التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إلى أن محمود الخطيب أبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، برفض أي عرض من أي نادٍ يريد ضم محمد الشناوي خلال الفترة الحالية.

رئيس الأهلي رفض مناقشة أي عرض حاليًا، في ظل منافسة الفريق بقوة على بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعدما فقد الفريق صدارته مؤخرًا.

وأكد الخطيب على أن الشناوي يعد واحدًا من الركائز الأساسية بالفريق، ويلعب دورًا كبيرًا في استقراره، وسيبقى مع الأهلي من أجل الحفاظ على الاستقرار واستمرار نجاحات المارد الأحمر.

جاء ذلك بالرغم من نفي الوليد المهيدب، المسؤول الإعلامي بنادي النصر السعودي، كل ما تردد حول تقديم ناديه لعرض لمحمد الشناوي، مشددًا على أنه حارس كبير، ولكن العالمي لا يفكر في هذا الأمر.

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ويبحث الأهلي حاليًا عن التركيز في باقي مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما فقد الصدارة لصالح غريمه التقليدي الزمالك، الذي يحتل حاليًا الصدارة بفارق نقطتين.