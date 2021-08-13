رسميًا .. النصر يعلن عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

النصر سيتمكن من قيد لاعبين جدد بقائمته

أعلن نادي النصر، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعدما التزم بتسديد المبالغ والالتزامات المالية المستحقة على النادي حتى 30 إبريل الماضي.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن أن الديون المستحقة على نادي النصر قد وصلت إلى ما يزيد عن 135 مليون ريال سعودي، وجب تسديدهم من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن إغلاق ملف الالتزامات العالقة، ليستخرج النادي شهادة الكفاءة المالية.

نادي النصر نشر أيضًا تفاصيل الالتزامات المالية التي قام بتسديدها، حيث أشار إلى أن عدد الموظفين الذين حصلوا على مستحقاتهم 225 موظف، و 73 لاعبًا بكل الألعاب، و18 قضية تم إغلاقها.

وسدد نادي النصر مبلغ 40.151.202 ريالًا كمقدمات عقود للاعبين، و 24.989.617 ريالًا كالتزامات مالية تجاه اللاعبين "رواتب"، و ما يزيد عن 49 مليون كالتزامات مالية تجاه الأندية.

كما سدد نادي النصر مبلغ 16.265.999 ريالًا كالتزامات مالية تجاه موظفين ومدربين، و 4.804.486 ريالًا كالتزامات تجارية، ليكون المجموع 135.907.33 ريالًا سعوديًا.

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وبذلك يتمكن نادي النصر من تسجيل لاعبيه الجدد في قائمته، قبل مباراته مساء اليوم أمام ضمك، بالجولة الافتتاحية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.