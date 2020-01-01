هيئة الرياضة السعودية تُعلن إسقاط عضوية رئيس الأهلي

قرار صادم من هيئة الرياضة العامة السعودية

أعلنت هيئة الرياضة العامة السعودية إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي السعودي أحمد الصائغ، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

الهيئة العامة للرياضة في السعودية كان قد بدأ تحقيقات موسعة في مخالفات إدارية في الأهلي، وقد أعلنت اليوم أنها قررت، وبعد اكتمال التحقيقات فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بالنادي في 30 ديسمبر 2019 ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات، إسقاط عضوية الرئيس وعضو مجلس الإدارة محمد بن عبد الهادي الجهني ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات.

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كما قررت الهيئة إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

وأعلنت الهيئة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي من جديد، بسبب نقص النصاب القانوني للأعضاء بعد إقالة الرئيس الصائغ والعضو الجهني، اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 يناير الجاري حتى الأحد 2 فبراير القادم.

وستنعقد الجمعية العمومية حسب بيان الهيئة العامة للرياضة يوم 8 فبراير القادم وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك.