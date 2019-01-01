ذكريات "أم درمان" سلاح بلماضي لتحفيز الخُضر

الجزائر ستلعب ضد كينيا مساء اليوم الأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2019 مساء اليوم الأحد بمواجهة كينيا ضمن المجموعة التي تضم معهما منتخبي السنغال وتنزانيا.

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية أن المدير الفني جمال بلماضي عرض للاعبين قبل ساعات من انطلاق اللقاء مقاطع فيديو من احتفالات جماهير الخُضر بالانتصار على مصر عام 2009 والتأهل لكأس العالم 2010.

أبو تريكة: مبروك للمغرب، بداية صعبة والقادم أفضل

وأضافت أن المدرب استخدم كذلك مقاطع فيديو من احتفالات الجماهير الجزائرية بتأهل المنتخب للدور الثاني من مونديال 2014 في البرازيل.

ويأتي ذلك ضمن خطة المدرب لتحفيز اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام كينيا وانتزاع النقاط الكاملة بهدف الاطمئنان مبكرًا لحسابات التأهل عن المجموعة.

يُذكر أن مباريات اليوم الثالث من البطولة القارية المقامة على الملاعب المصرية شهدت انتصارًا صعبًا للمغرب على ناميبيا، فيما أنهى السنغال الشوط الأول أمام تنزانيا لصالحهم بهدف دون رد.