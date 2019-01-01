أبو تريكة: مبروك للمغرب، بداية صعبة والقادم أفضل

نجم مصر المعتزل يُبارك لأسود الأطلس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم محمد أبو تريكة بالتهنئة لمنتخب المغرب لانتصاره على ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم أفريقيا 2019.

وعانى منتخب أسود الأطلس لانتزاع الفوز من ناميبيا، إذ احتاج لهدف إيتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 90 ليحرز الفوز ويحصد نقاطه الثلاثة الأولى في المجموعة.

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وكتب نجم الأهلي المصري السابق على حسابه الرسمي في تويتر "مبروك فوز منتخب المغرب الشقيق فى مباراته الأولي ضد نامبيا .بداية صعبه ولكن القادم أفضل إن شاء الله ..وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية الخمسة فى البطولة منورين مصر يا أشقاء".

يُذكر أن المجموعة تضم بجانب المغرب كلًا من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وقد وُصفت بمجموعة الموت في البطولة التي انطلقت في مصر يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى الـ19 من يوليو القادم.