دي يونج يكشف: كومان حذرني من برشلونة!

الحياة هنا رائعة..

اعترف فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أن مدربه الحالي رونالد كومان قد طالبه بتوخي الحذر بعد التوقيع للنادي الكتالوني ومنحه عددًا من النصائح لكيفية المعيشة في كامب نو.

دي يونج بعد أن تألق في أياكس تصارعت عليه العديد من الأندية، إلا أن اختياره كان واضحًا بارتداء القميص الكتالوني، وحينها كان لا يزال كومان في منصب المدير الفني لمنتخب هولندا.

كومان يُعد أحد أساطير برشلونة كلاعب، الأمر الذي أهله فيما بعد ليصبح مدربًا للبرسا بدايةً من أغسطس الماضي، وبالطبع فإنه لم يبخل على مواطنه بالنصيحة عندما قرر الانضمام إلى البرسا.

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اللاعب الهولندي في تصريحات للصحافة قال "تحدثت إليه (عبر الهاتف منذ أكثر من عام) وكان إيجابيًا حقًا بشأن برشلونة كنادٍ وكذلك برشلونة كمدينة".

كما أضاف "لذا ما قاله لي كان إيجابيًا تقريبًا، لقد أخبرني فقط بأن أكون حذرًا، وأنني لا ينبغي أن أذهب إلى المطاعم كثيرًا أو آكل كثيرًا لأن الحياة جيدة حقًا في برشلونة وأحيانًا يمكنك الشعور أنك في إجازة طوال العام".

وتابع "فقط قال لي كن حذرًا وبالنسبة للباقي فإن كل شيء جيد، في نهاية المطاف كرة القدم هي الجزء الرئيسي".

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وأوضح دي يونج أنه يستمتع بالعمل تحت قيادة كومان في برشلونة، فقال "أعتقد أن التواصل بيننا جيد حقًا ويقول لي بدقة ما يطلبه مني في مركزي، وأعتقد أن كل شيء واضح حقًا".

"عندما يتحدث، فأنت تستمتع إليه لأن لديه هذه السلطة، هذه هي القوة - لا أعرف كيف أشرحها - وبالطبع لديه الكثير من المعرفة حول كرة القدم، لأنني أعتقد أنه يفهم اللعبة جيدًا وكان لاعبًا رائعًا من قبل، إذا حاول أن يعلمك شيئًا فأنت تستمع إليه."

وأتم "عندما يكون لديك ميسي في فريقك، فأنت تمتلك أفضل لاعب في العالم في فريقك، لذلك تحاول أن تضعه في أفضل المراكز لإحداث فرق، ونكون بحاجة للتكيف معه".

الجدير بالذكر أن مسيرة كومان مع برشلونة بدأت بصورة جيدة قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين في الليجا على يد خيتافي ثم ريال مدريد في الكلاسيكو، ولا يزال أداء دي يونج لم يرق للمستوى المطلوب.