كورونا السبب .. إدارة برشلونة تطلب تأجيل استفتاء سحب الثقة وتهدد بالاستقالة

هل يرحل بارتوميو اليوم؟

تقترب إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو من إعلان الاستقالة اليوم، الإثنين، بعد الانتهاء من اجتماع تحديد ميزانية الموسم الجديد.

جوردي فيري، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، دشّن حملة لسحب الثقة من الإدارة والتي نجحت بالفعل في جمع أكثر من 20% من التوقيعات.

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ومن المتوقع إعلان الحكومة الكتالونية فتح التصويت على سحب الثقة من إدارة برشلونة مطلع نوفمبر المقبل وتحديدًا يومي 1 و2.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة أرسلت خطابًا إلى وزارة الرياضة تطلب تأجيل التصويت خوفًا من انتشار جائحة كورونا، خاصة مع ضرب الموجة الثانية للفيروس للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أنّ الإدارة لا تتفهم قرار الحكومة حال تقرر إجراء التصويت في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تفعيل قانون الطوارئ وحملات طلب البقاء في المنزل.

وشددت الإدارة على ضرورة وضع صحة الأعضاء قبل أي اعتبار، إذ فقد برشلونة 800 عضوًا منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ولا يوجد سبب للتعجل في الأمر.

وبحسب الصحيفة، فإنّه في حال رفض الحكومة تأجيل الاستفتاء، والإصرار على خوضه في موعده، فإنّ الإدارة سوف تقدم استقالتها لتجنب إجبار الأعضاء على التواجد في مقر النادي وكسر الحجر الصحي.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو يواجه العديد من الانتقادات منذ توليه الرئاسة، وتعرض لحملة سحب ثقة فاشلة في 2017، إلا انّ استمرار سوء النتائج الرياضية والأزمات المالية أدت إلى نجاح الحملة في الفترة الحالية.