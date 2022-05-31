دي يونج يعلن استعداده للرحيل عن برشلونة ولكن!

أنباء جيدة للأندية المهتمة بضم الهولندي

كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، عن عدم ممانعته الرحيل عن برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي، من أجل خوض تجربة جديدة.

أثيرت العديد من التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل دي يونج، نظرًا لاعتبار برشلونة للاعب وسطه كأحد أهم المفاتيح لحل أزمته المالية.

ومن ناحية أخرى يتمسك تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بصاحب الـ25 سنة، ويضعه من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي.

ماذا قال دي يونج؟

اللاعب خرج بنفسه في مقابلة مع شبكة "ESPN" للحديث عن مستقبله، ليؤكد استعداده لجميع الخيارات المتاحة أمامه هذا الصيف.

وقال دي يونج:"أفضل البقاء في برشلونة، لقد قلت ذلك من قبل، لأنه نادي أحلامي منذ أن كنت طفلًا".

وأضاف:"ولكن إذا اتصلت الأندية الأخرى، سأتحدث معهم بكل تأكيد وأستمع لعروضهم، ولكني لا أريد الحديث عن الشائعات في الوقت الحالي".

Frenkie de Jong wants to stay put ❌ pic.twitter.com/RDXo28cZx8 — GOAL (@goal) May 31, 2022

وتابع:"أشعر بأنني في حالة جيدة ببرشلونة، هل هناك مفاوضات؟ لا يوجد أي اتفاق أو شيء رسمي حتى الآن".

وقال في حديث آخر مع شبكة "AD" الهولندية:"أنا على علم بكل ما يقال عن انتقالي لمانشستر يونايتد، ولكن لم يتحدث معي أي شخص في برشلونة عن الأمر".

وواصل حديثه:"لذلك لا أعتقد أن هناك أي اتفاق، ولا يوجد أي سبب يدعو للقلق، مكالمتي مع تين هاج؟ لن أقول لكم أي شيء".

من يريد التعاقد مع نجم برشلونة؟

العديد من التقارير الصحفية أكدت رغبة إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب وضمه للشياطين الحمر.

وأوضحت أن الهولندي يريد استغلال علاقته الجيدة بدي يونج، حيث سبق أن عمل معه في أياكس أمستردام قبل رحيله إلى برشلونة في 2019.

ووصل الأمر إلى قيام تين هاج بالحديث بشكل مباشر مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لفريقه، وفقًا لما كشف عنه برنامج "أونزي" في التلفزيون الإسباني.

وتهتم أندية مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بضم دي يونج، ولكن يونايتد يبدو هو الطرف الأقرب حاليًا لو استقر لاعب وسط برشلونة على الرحيل.

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