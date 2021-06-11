عكس تصريحاته .. لوف دخل في مفاوضات جدية مع برشلونة

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا سبق أن نفى تفاوضه مع برشلونة وريال مدريد للانتقال لهما.

دخل نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مكثفة مع يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ولكن الأخير رفض الفكرة من أجل الحصول على راحة.

برشلونة كان يفكر جديًا في إقالة المدرب الحالي رونالد كومان، بسبب تدهور النتائج بشكل واضح في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، وخسارته للقب لصالح أتلتيكو مدريد.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن برشلونة اتصل بوكلاء لوف في مارس، بعدما علم بقراره بالرحيل عن ألمانا بعد نهاية اليورو.

ورفضت الصحيفة ذكر اسم الشخص الذي تواصل مع لوف من برشلونة، لكنها أكدت رفض المدرب الألماني لتولي المهمة، بسبب رغبته في الحصول على راحة مؤقتة من التدريب.

ويأتي ذلك رغم تصريحات لوف نفسه مؤخرًا، حول عدم دخوله في مفاوضات مع ريال مدريد أو برشلونة الفترة الأخيرة.

29 مايو 2021

لوف ينفي المفاوضات

كشف يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن حقيقة مفاوضاته مع ريال مدريد وبرشلونة لتدريب أحدهما في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر لوف في تصريحات بمؤتمر صحفي، وأكد خلالها أنه لم يتواصل مع برشلونة أو ريال مدريد.

وقال لوف: "لم يتواصل معي أي شخص، لقد قلت من قبل إنني أريد فقط أن أحصل على بعض الراحة، ولم يتغير ذلك".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أتولى تدريب أي فريق بشكل فوري، لقد كنت هنا في الاتحاد الألماني لمدة 17 عامًا".

وأتم المدير الفني الحاصل على كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين تصريحاته: "أحتاج لبعض الراحة على المستوى العاطفي".

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن لوف سيكون المدير الفني القادم لريال مدريد أو لبرشلونة في ظل رحيل زين الدين زيدان وعدم حسم مستقبل رونالد كومان.

جدير بالذكر أن لوف كان قد أعلن عن رحيله عن منتخب ألمانيا بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام خلال أيام.