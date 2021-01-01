دي يونج: برشلونة في أفضل أحواله وسعيد بدوري الجديد

تعرف على تصريحات دي يونج قبل مواجهة ريال سوسييداد

أبدرى فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، سعادته بوضع الفريق قبل انطلاق السوبر الإسباني مؤكدًا رضاه عن التغيير الفني في وظائفه خلال الفترة الماضية.

برشلونة يحاول الفوز بأول بطولة منذ 2019 حينما يواجه ريال سوسييداد مساء الغد، الأربعاء، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وكان برشلونة قد فشل في الوصول للنهائي العام الماضي بعد الخروج أمام أتلتيكو مدريد والتي أدت لإقالة إرنستو فالفيردي.

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وقال دي يونج في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسييداد: "أعتقد أنّ الفريق حاليًا يعيش فترة جيدة للغاية ونتحسن يومًا بعد يوم، وأنا أيضًا أظهر بشكل جيد، وهو الأمر الذي يجعلنا في حالة رضا".

وتابع: "في الفترة الأخيرة طلب مني المدرب، رونالد كومان، القيام بأدوار مختلفة ولعب دور أكبر هجوميًا وهذا يسعدني للغاية وأتمنى تقديم الأفضل".

الموهبة الهولندية أكد أنّه في بطولات السوبر لا يوجد فريق مفضل، لكن برشلونة فريق اعتاد المنافسة على كل البطولات والهدف الحالي هو إقصاء ريال سوسييداد ثم التفكير في النهائي.

وتابع: "ليونيل ميسي؟ لا أعرف شيئًا عن موقف اللاعب، لست الشخص الذي يمتلك الإجابة، عليك سؤاله".

وواصل: "مواجهة سوسييداد دائمًا صعبة فهو فريق قوي ويبني من الخلف بشكل مميز ولديه العديد من اللاعبين المميزين".

دي يونج أشاد بمستوى بيدري وأكد أنّه لاعب بإمكانيات كبيرة وموهبة عظيمة وإضافة قوية لشكل الفريق.

واختتم: "نحن دائمًا متحدون، ونتحسن منذ بداية العام، أعتقد أنّ هناك العديد من المتغيرات في الفريق وعانينا مع انطلاق الموسم بسبب قلة التحضير، لكننا حاليًا في أفضل أحوالنا ولا نشغل بالنا بأي فريق آخر".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق الانتصار في 3 مباريات على التوالي مع انطلاق العام الجديد وسجل 8 أهداف واستقبل هدفين فقط.