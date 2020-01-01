دي يونج: اشتقت إلى زملائي في برشلونة واللعب بدون جماهير غريب

تصريحات عاطفية للغاية..

لم يخفِ فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، اشتياقه الجم لزملائه في العملاق الكتالوني، مُعربًا عن سعادته بالعودة مجددًا إلى التدريبات ورؤية الجميع بعد فترة طويلة من الغياب.

نشاط كرة القدم في إسبانيا توقف منذ منتصف مارس الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وبدأت العودة التدريجية منذ أسبوعين استعداد لاستئناف الدوري الإسباني في منتصف يونيو المقبل.

برشلونة كان من أوائل الأندية التي عادت للتدربيات متبعة للبروتوكول الصارم من الاتحاد الإسباني، حيث تمرن اللاعبون بصورة فردية في البداية وحاليًا في المرحلة الأولى من التدرب كمجموعات صغيرة.

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دي يونج في تصريحات صحفية تحدث عن الأمر بقوله "لقد كان من اللطيف حقًا رؤية بعضنا البعض مجددًا، لم نتقابل منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة حقًا".

"عادة، عندما تكون هناك إجازة في محطة من المحطات تكون لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط، ودائمًا ما تكون العودة جيدة، لقد كان من الجميل حقًا رؤية بعضنا البعض مرة أخرى."

وأضاف "اشتقت إلى الدورات التدريبية وزملائي في الفريق وكذلك لعب القليل من كرة القدم. لقد كان من الإيجابي التدرب بشكل فردي أولًا حتى يتمكن الجميع من تقييم ما يشعرون به جسديًا قبل بداية التدريب مع المجموعة".

"أنا بخير، أشعر أنني بخير، لقد قمت ببعض التدريبات في هولندا من أجل التعافي، من الجيد أن أتمكن من الوقوف في الملعب مرة أخرى."

"أشعر أنني بحالة جيدة رغم الغياب عن المباريات لمدة طويلة، لكن لا يزال أمامنا بضعة أسابيع متبقية من التدريبات، آمل أن نتمكن من التدريب سويًا جميعًا، في غضون أسابيع، سنكون جاهزين للعودة."

الدوري الألماني هو البطولة الأوروبية الوحيدة التي عادت للحياة مجددًا، الدولي الهولندي تابعها عن كثب، حيث قال "كنت سعيدًا برؤية مباراة كرة قدم على شاشة التلفزيون، لقد تابعت مباراة دورتموند وشالكه".

وأتم "من الواضح أن الشعور مختلف بإقامة المباريات بدون حضور الجماهير، إنهم يخلقون جوًا خاصًا وكل شيء أفضل بوجود المشجعين، لكن الآن علينا أن نلعب بدونهم، نتمنى أن يدوم الوضع الحالي لهذا الموسم فقط وأن يتمكنوا من العودة قريبًا ليتسنى لنا الاستمتاع بالمباريات معهم".

يذكر أن دي يونج البالغ من العمر 23 عامًا قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي من أياكس نظير 75 مليون يورو، وقد شارك هذا الموسم في 37 مباراة مسجلًا هدفين وصانعًا لأربعة في مختلف المسابقات.