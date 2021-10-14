"دي ليخت يذكرني بكريستيانو رونالدو"!

يرى إدوين فان دير سار المدير العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، أن الانتقادات التي يتعرض لها ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي تعد أمرًا طبيعيًا، وأن ما يفعله يذكره بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

دي ليخت، وبالمثابرة والصبر والعمل الجاد، يقوم بعمله من أجل إيجاد مساحة مهمة مع يوفنتوس تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

دي ليخت، الذي قضى مع أياكس على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، انتقل إلى "البيانكونيري" في صيف 2019، مقابل صفقة قياسية.

وبفضل ذلك الموسم الاستثنائي مع أياكس، حصل المدافع الهولندي على جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، والآن حانت لحظة النضج الكروي.

ماذا قال فان دير سار عن دي ليخت؟

فان دير سار تحدث في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن مستقبل دي ليخت، ومدى تطوره.

وقال المدير العام لنادي أياكس: "دي ليخت يمتلك أستاذين في يوفنتوس، هما كيليني وبونوتشي، لكنه يلعب كثيرًا على أي حال".

وأضاف: "قيمة دي ليخت لا جدال فيها، لكن دعونا لا ننسى أنه يبلغ من العمر 22 عامًا، بعض الانتقادات أمر طبيعي، إنها جزء من كرة القدم، ماتايس فتى يحب التحديات".

وأكمل: "إنه لاعب كبير ويمتلك عقلية رائعة، ويعمل بجد لتحسين نفسه، لم أره في التدريب منذ عامين ونصف".

وأردف: "لكن أؤكد أنه في الوقت الذي لعب فيه معنا في أياكس، كان دائمًا يذكرني بكريستيانو رونالدو في فترة شبابه، دي ليخت حتى في الصباح الباكر، عندما لم يكن في الملعب، يمكن أن تجده في صالة الألعاب الرياضية".

ماذا قال فان دير سار عن ارتباط إنتر بضم أونانا؟

فان دير سار تطرق للحديث عن سوق الانتقالات، والشائعات التي ربطت إنتر الإيطالي بالتعاقد مع الكاميروني أونانا حارس أياكس.

وقال: "نحن في أكتوبر والوقت مبكر في الموسم، لكن فريقًا واحدًا بالتحديد إنتر يفكر بالفعل في المستقبل".

وتابع: "يرغبون في الحصول على حارس أياكس في وقت مبكر من يناير".

واختتم فان دير سار تصريحاته قائلًا: "أونانا في إنتر؟ من الصعب قول ذلك، إنه موقوف حتى الثالث من نوفمبر، بالتأكيد هو حارس ممتاز، سنرى ما يمكن فعله".

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