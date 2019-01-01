دي ليخت: ننسى الأندية بمجرد الوصول لمعسكر المنتخب

كلمات طيبة من قائد أياكس السابق..

اعتبر ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس، أن اعتبارات الأندية تنتهي بمجرد الدخول إلى معسكر المنتخب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع مواطنه ستيفان دي فراي، مدافع إنتر ميلان.

دي ليخت انضم إلى يوفنتوس هذا الصيف قادمًا من أياكس في صفقة قياسية، في الوقت الذي يُعد فيه دي فراي واحدًا من أهم المدافعين في الدوري الإيطالي رفقة النيراتزوري، غير أن الأول قلل من حجم التنافس بينهما وأكد أن الأمور على ما يرام داخل معسكر المنتخب الهولندي.

هولندا كانت على موعد مع التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد التعادل سلبيًا مع أيرلندا الشمالية مساء الأحد في التصفيات، ويتشارك الثنائي في معسكر كتيبة المدرب رونالد كومان رفقة فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب ونجم ليفربول.

وفي حديث للصحافة، قال دي ليخت عن شراكته بدي فراي "ننسى الأندية المتنافسة عندما نلعب في هولندا، لدينا التزام بأمر واحد ألا وهو أن نتأهل إلى الأمم الأوروبية ونؤدي بأفضل صورة ممكنة."

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"من الواضح أن الجميع يريد اللعب، ولكنني آمل أن يؤدي من يشارك أساسيًا بصورة جيدة لا سيما وأن الإعلام يطلب مني ومن ستيفان أن نتقاتل في سبيل المكانة، ولكن بالتأكيد هذا ليس الوضع داخل الفريق."

الثنائي كان حاضرًا خلال مباراة يوفنتوس وإنتر الأخيرة في الكالتشيو، والتي فازها اليوفي بهدفين لهدف، وكشف صاحب الـ20 عامًا أنه وفراي التقيا بعد المباراة وتناولا العشاء سويًا.

"تورينو تبعد عن ميلان ساعة بالسيارة، لقد التقينا مؤخرًا بعد المباراة وتناولنا الطعام معًا، من الجيد أن نتحدث بين الحين والآخر باللغة الهولندية ونقدم لبعضنا البعض النصائح."

وأتم "ستيفان يساعدني كثيرًا وهو شيء لطيف للغاية عندما تكون في بلد جديدة وتجد المساعدة، هو معتاد على الأجواء في إيطاليا بينما أنا لازلت مجرد وافد جديد."

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يذكر أن التنافس هذا الموسم على لقب جنة كرة القدم يبدو واضحًا بين يوفنتوس وإنتر، حيث يتصدر البيانكونيري ترتيب البطولة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن كتيبة المدرب أنطونيو كونتي بعد مرور 12 جولة حتى الآن.