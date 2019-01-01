لأسباب مجهولة - فان دايك يغادر معسكر هولندا

هل تعرض فان دايك لإصابة؟

غادر فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، معسكر منتخب هولندا، صباح اليوم، الأحد، عائدًا إلى الريدز بعد ضمان عودة الطواحين إلى أمم أوروبا.

هولندا تعادلت دون أهداف أمام أيرلندا الشمالية لتحجز مقعدًا في يورو 2020.

وخرج فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة أستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا دون إبداء أي أسباب.

واكتفى بيان الاتحاد الرسمي بتفسير مغادرة اللاعب بأنّه جاء لأسباب شخصية دون توضيح إن كان اللاعب يعاني من إصابة أم أنّ السبب فنيًا.

وخرج محمد صلاح وأندرو روبرتسون وجو جوميز وجوردان هيندرسون معسكرات منتخب بلادهم خلال فترة التوقف الجارية.

وتعاني كتيبة يورجن كلوب من إصابة جويل ماتيب وكذلك شيردان شاكيري وسوف تكون ضربة قوية حال تأكد إصابة فان دايك.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه كما يستعد للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا كما نافس ليونيل ميسي على الأفضل ويتواجد في قائمة "فرانس فوتبول" للمرشحين للكرة الذهبية.

وتم اختيار الهولندي أفضل لاعب في العام الجاري من موقع جول.