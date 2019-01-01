دي ليخت: من الصعب التنبؤ ببطل الكالتشيو

دي ليخت مندهش من ارتفاع مستوى المنافسة في إيطاليا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد اندهاشه من ارتفاع المستوى والمنافسة بالنسبة لإيطاليا مقارنة بها في هولندا.

وكان دي ليخت قد شارك في انتصار يوفنتوس على إنتر في ديربي إيطاليا الذي أقيم أول أمس في إطار بطولة كأس الأبطال الودية.

وعقب المباراة، أبدى دي ليخت اندهاشه من الحماس الجماهيري الزائد في التعامل مع ديربي إيطاليا على الرغم من إنه يأتي في إطار ودي.

وقال دي ليخت: "المنافسة هنا في إيطاليا ذات طابع خاص، هناك الكثير من الشحن الجماهيري بالإضافة إلى الرغبة الدائمة في الفوز من قبل الجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وأضاف: "من الصعب التنبؤ ببطل هذا الموسم بالنسبة للدوري الإيطالي، يوفنتوس ليس المرشح الوحيد نظرًا لأن الكثير من الأندية أضافت إلى صفوفها عدد من التعزيزات"

وتابع: "متحمس لبدء الموسم الجديد بعدما شاهدت هذه الأجواء في المباريات الودية فقط، أتطلع إلى بدء الرحلة من خلال يوفنتوس ستاديوم"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت قد سجل هدفًا في مرمى فريقه خلال مواجهة يوفنتوس أمام إنتر في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.