ميراندا يقترب من جيانجسو الصيني

مدافع إنتر حاليًا وأتليتيكو مدريد سابقًا يقترب من الدوري الصيني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب قلب الدفاع البرازيلي جواو ميراندا من الانتقال إلى صفوف نادي جيانسجو الصيني خلال الأيام المقبلة.

وكان ميراندا قد اقترب من نهاية عقده مع النيراتزوري دون وجود نية لأن يكون جزءًا من مشروع الفريق المستقبلي.

وحسب المصادر الإيطالية، فإن نادي جيانجسو الصيني سيكون الخطوة المقبلة لميراندا الذي سينهي مسيرته في أوروبا.

وتمتلك مجموعة سونينج الصينية نادي جيانجسو، وهي نفسها المالكة لأغلب أسهم نادي إنتر، مما سيجعل الصفقة أكثر سهولة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وبعدما تم رصد 4 ملايين يورو فقط من أجل التعاقد معه من عدة أندية أوروبية، سترصد إدارة سونينج 7 ملايين يورو من أجل إنهاء الصفقة.

وسيأتي ذلك في إطار سعي إدارة سونينج لتوفير المزيد من النفقات لإدارة إنتر نظرًا لكون المالك هو نفسه بالنسبة للطرفين.

وسيساعد ذلك النيراتزوري على خوض سوق الانتقالات الصيفية بالشكل الذي يحبه دون الوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.

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يذكر أن إنتر قد تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع كل من ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا ولازارو ودييجو جودين، وفي انتظار المزيد.