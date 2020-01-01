دي ليخت: فضلت الانضمام ليوفنتوس عن برشلونة وباريس سان جيرمان

المدافع الهولندي يوضح سبب اختياره يوفنتوس عن برشلونة وسان جيرمان

كشف ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس أنه فضل الانضمام لفريق السيدة العجوز، بالرغم من وجود عروض من برشلونة وباريس سان جيرمان.

وانضم المدافع الهولندي الشاب، إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أياكس مقابل 85 مليون يورو.

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وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "في يوفنتوس الأنظار دائماً عليك، والجميع يتوقع منك الكثير، كل تلك الأمور جديدة عليّ عندما كنت في أياكس".

وواصل: "أعتقد أنني أبلي بلاءً حسناً في كل مباراة منذ بداية نوفمبر، وأنا سعيد لأن النادي يثق بي، كنت أجلس على مقاعد البدلاء لفترة وتحدثت بعدها مع المدرب".

وتابع: "المدرب طلب مني الهدوء وأخبرني أنه يحتاجني كثيراً في هذا الموسم، لذا ليس هناك أي داعي للاندفاع".

وأضاف: "بونوتشي وكيليني مدافعان نجحا في الفوز بكل شيء ممكن خلال تسع سنوات، وقيل لي أنني يجب التعلم من هما لأن الفريق يحتاجني".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "في بداية الموسم كان لدّ عروض من برشلونة، وباريس سان جيرمان ولكني بعد تقييم تلك العروض اختارت يوفنتوس، لأنني رأيت أنه بإمكاني التطور بشكل أسرع فهم لديهم أسلوب معين ويناسبني".

جدير بالذكر أن دي ليخت شارك مع يوفنتوس هذا الموسم في 26 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين.