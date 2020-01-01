ساري يوضح موقف رونالدو من مباراة ميلان

التكتيك يتبدل بوجوده وغيابه..

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أن مشاركة كريستيانو رونالدو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان لا تزال محل شك، معتبرًا أن تكتيك الفريق يتوقف على وجود الدون من عدمه.

وترك رونالدو معسكر اليوفي وارتحل إلى البرتغال ليكون بجوار والدته التي تعرضت لجلطة دماغية في الساعات الماضية، ولا أحد يعلم إذا ما كان سيعود قبل مباراة ميلان أم لا.

بدوره، عقّب ساري على الأمر في المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا "لا أعرف ماذا سيحدث، إنها مسألة شخصية لذلك سوف نناقشها عند عودته.".

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كما أضاف "من الواضح أن الخطط والتكتيكات تتغير وفقًا لإذا كان رونالدو متاحًا أم لا، لا بديل في العالم كله له، لذلك من الطبيعي أن نفعل شيئًا مختلفًا في غيابه.".

"لا توجد إصابات الآن لدينا، فقط بعض الإجهاد وهو أمر مفهوم في هذه المرحلة من الموسم. كان لدى بوفون مشكلة طفيفة في الظهر لكنه تدرب اليوم، بينما كان لكيليني بعض الآلام وتدرب منفردًا، سنقيّم كل شيء غدًا صباحًا."

"سامي خضيرة يسير على ما يرام، إذا رأيناه غدًا في الملعب فلن يكون على دكة البدلاء، دوجلاس كوستا يتطور في التدريبات ولكنه ليس متاحًا للمشاركة لمدة 90 دقيقة."

أما عن غياب جينالويجي دوناروما عن ميلان، فقال "نحن لسنا مهتمين بمن يملك ميلان ومن سيغيب، إذا لعبنا بإمكانياتنا وأثبتنا قيمتنا جيدًا فلن نواجه أي مشاكل في الوصول إلى الدور النهائي.".

"يمكنك أن ترى أن ميلان فريق قوي ومستعد للتضحية بالفرديات من أجل الجماعية، ميلان ليس خصمًا سهلًا على الإطلاق."

فيروس كورونا أجل مباراة يوفنتوس أمام إنتر في الدوري الإيطالي الجولة الماضية، ومن غير المعروف إذا ما ستُلعب الجولة القادمة أم سُتلعب المباراة المؤجلة أمام النيراتزوري الأسبوع المقبل، وكان لساري تعليقًا حول هذا الأمر.

"أنا أقود طاقمي بجنون، هذا مؤكد، أسأل عن شيء مختلف في كل يوم، علينا أن نتقبل الموقف كما هو ونتأقلم معه. آمل أن يخبرونا يوم الأربعاء عن من سوف نلتقي به يوم الإثنين، عدا ذلك فسيكون الأمر مضيعة للوقت والطاقة."

يذكر أن اليوفي يحتل وصافة ترتيب السيري آ بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر ومباراة مؤجلة أمام إنتر، حيث لا تزال المداولات قائمة داخل رابطة الكالتشيو حول إقامة الديربي أم تأجيله لمايو بسبب تفشي كورونا في مدينة ميلانو على وجه الخصوص.