دي ليخت: رونالدو سألني إذا كنت سأنضم ليوفنتوس!

ماتياس دي ليخت نجم دفاع أياكس ومنتخب هولندا يكشف عن أسرار المحادثة التي دارت بينه وبين كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

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كشف ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس ومنتخب هولندا عن تفاصيل المحادثة التي دارت بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ليخت لصالح "NOS" وأكد خلالها أن رونالدو توجه له وسأله إذا ما كان سيلعب ليوفنتوس في الموسم المقبل.

محاولات التسجيل على المرمى 🎯🥅

18 البرتغال 🇵🇹

4 فقط هولندا 🇳🇱



الأمر واضح 💁‍♂️ pic.twitter.com/2j2AcXR47Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ يونيو ٢٠١٩

وقال دي ليخت: "لم أفهم ما الذي قاله كريستيانو في البداية، لكن بعد ذلك شعرت بالصدمة قليلًا فضحكت له لكنني لم أقل أي شيء حقًا".

وأضاف: "لقد حدث الأمر سريعًا عقب المباراة ولم يكن ذلك هو شغلي الشاغل، لقد كنت محبطًا من الخسارة، وهذا كان الشيء الوحيد الذي أفكر فيه".

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وكان منتخب هولندا قد تعرض للخسارة بهدف نظيف مساء الأمس أمام نظيره البرتغالي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت دي ليخت بالانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبعض الأنباء أيضًا أشارت لكل من يوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمان.