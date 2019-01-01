نجم ليفربول السابق: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

ريان بابل لاعب ليفربول السابق وفولهام الحالي يؤكد أن فيرجل فان دايك يستحق الحصول على الكرة الذهبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ريان بابل لاعب ليفربول السابق وفولهام الحالي أن زميله في الطواحين فيرجل فان دايك يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية للموسم المنصرم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بابل وأكد خلالها أن فان دايك قدم موسمًا يستحق عليه الحصول على الجائزة الأهم ضمن الجوائز الفردية.

محاولات التسجيل على المرمى 🎯🥅

18 البرتغال 🇵🇹

4 فقط هولندا 🇳🇱



الأمر واضح 💁‍♂️ pic.twitter.com/2j2AcXR47Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ يونيو ٢٠١٩

وقال بابل: "آخر مرة حقق مدافع فيها الكرة الذهبية كان كانافارو في عام 2006، لذلك لا أرى أن الأمر مستحيل على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أنه من العدل أن يتواجد على الأقل في القائمة النهائية للجائزة، وسنرى في النهاية لو حقق الفوز بها أو لا، لكنني سأكون سعيدًا له للغاية لو حدث ذلك".

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واختتم بالحديث عن مواجهة البرتغال: "في بداية البطولة لا أعتقد أن أحدًا توقع أن نصل للمباراة النهائية، لكننا فعلنا ذلك بالرغم من أننا خسرناها".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي كان قد تعرض للخسارة بالأمس بهدف نظيف أمام نظيره البرتغالي في نهائي دوري أمم أوروبا.