دي بروينه يعترف بتراجع مستواه هذا الموسم

لاعب مانشستر سيتي يتحدث بصراحة عن أدائه هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف كيفين دي بروينه بتراجع مستواه هذا الموسم مع مانشستر سيتي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن عودته للعب بشكل منتظم هي وسيلة استعادته لمستواه.

وحظي الدولي البلجيكي بموسم رائع خلال 2017-2018 قاد به السيتي للفوز بلقب البريميرليج محطمًا العديد من الأرقام القياسية، لكن الإصابات أعاقت مواصلة تقديمه لهذا المستوى الممتاز هذا الموسم وقد أبعدته عن العديد من المباريات.

ولم يُخف اللاعب حقيقة تراجعه، بقوله "أنا أتحسن، أنا بحاجة لعدد من المباريات المتتالية حيث ألعب كثيرًا، لأني لست معتادًا على اللعب كل 3 أيام، لكني أتحسن. أنا سعيد بطريقة أدائي، صحيح أنه ليس مثل الموسم الماضي لكني أتقبل هذا تمامًا بالنظر لأني غائب عن اللعب منذ كأس العالم".

بيرجومي: هيجواين أفضل شريك لرونالدو في يوفنتوس

"العودة للعب مرتين ليس بالشيء السهل على الصعيد الذهني، لكني سعيد للعودة للعب كرة القدم مجددًا".

أضاف حول مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام بورتون "أريد لعب كل المباريات. نعلم أننا يجب أن نتأهل أمام بورتون، لكن علينا إظهار الاحترام لمنافسينا في كل المباريات. ما فعلوه يُعد مذهلًا بالنسبة لهم. في النهاية، هو قرار المدرب في اختيار التشكيل الأساسي ليوم الأربعاء".

”