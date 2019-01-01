بيرجومي: هيجواين أفضل شريك لرونالدو في يوفنتوس

أسطورة دفاع الإنتر ومنتخب إيطاليا يتحدث عن قرار يوفنتوس التخلي عن هيجواين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يمتلك جوزيبي بيرجومي أسطورة دفاع الإنتر ومنتخب إيطاليا وجهة نظر مختلفة فيما يخص جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الذي قطع إعارته لميلان وسيُعار لنهاية الموسم إلى تشيلسي.

إذ قال اللاعب المعتزل لقناة سكاي سبورت "مازلت أؤمن أن هيجواين هو أفضل شريك لكريستيانو رونالدو، يوفنتوس اضطر لبيعه لأسباب اقتصادية".

أضاف "لقد فضلوا الإبقاء على ماندجوكيتش بسبب راتبه الأقل من هيجواين، وعلى ديبالا لأنه أصغر سنًا من الأرجنتيني. يوفنتوس قام بهذا الاختيار لأسباب اقتصادية."

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يُذكر أن يوفنتوس ضم هيجواين من نابولي صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكنه أعاره للميلان الصيف الماضي بعدما ضم رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وأعير المهاجم صاحب الـ30 عامًا للميلان لموسم واحد مقابل 18 مليون يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 36 مليون يورو، لكنه لم ينجح كثيرًا في ميلانو ليطلب قطع إعارته والالتحاق بمدربه السابق ماوريتسيو ساري في تشيلسي وهو ما بات قريبًا من أرض الواقع.