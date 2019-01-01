دي بروينه: إن تجاوزنا، لقب البريميرليج لليفربول سيكون مستحقًا

لاعب مانشستر سيتي يدعو لتقبل الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي أن ليفربول سيحقق لقبًا مستحقًا تمامًا إن نجح في تجاوز فريقه وفاز بالبريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، ولم يخسر الفريق إلا مباراة واحدة هذا الموسم كانت أمام مطارده المباشر والتي قلصت الفارق من 7 إلى 4 نقاط.

دي بروينه قال عن احتمال فوز الريدز باللقب الغائب عنهم منذ 29 عامًا "سيكون علينا تقبل الأمر والقول "لقد حظينا بموسم جيد، لكن فريق ما كان أفضل" ونقدم لهم التهنئة. سنحاول بذل قصارى جهدنا، لكن إن نجح ليفربول في النهاية بجمع نقاط أكبر والفوز باللقب فهذا لأنهم يستحقونه".

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"نحن بالتأكيد نريد الفوز دومًا، لكن لا يوجد الكثير من الكلام يُقال حال أنهينا البطولة في المركز الثاني برصيد 90 نقطة. الأمر مرتبط دومًا بالحظ، تحتاج للحظ لتفوز بشيء ما، وتحتاج أيضًا للمستوى الجيد من الجميع. الفوز يكون نتيجة لكل تلك العوامل".

أضاف "سنقوم بما يتوجب علينا القيام به وهو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وبعدها سنرى ما سيحدث. هناك فريقان، وحتى توتنهام، يمتكان الكثير من النقاط في تلك المرحلة من الموسم".

أتم قائلًا حول المنافسة هذا الموسم "المنافسة رائعة للغاية هذا الموسم، لأنه في مواسم سابقة كنا متقدمين في الصدارة بفارق 10 أو 12 نقطة، لكن الأمر صعب هذا الموسم. أحب هذا، أحب أن تكون هناك منافسة".