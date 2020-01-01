دي بروينه: صلاح يستمتع بالتسجيل، وهجوم ليفربول هو الأخطر

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يشيد بمحمد صلاح قبل ساعات من مواجهة ليفربول.

أشاد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول وبما يقدمه من مستويات خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي وأكد اللاعب خلالها أن تسجيل صلاح للأهداف يأتي بكثرة وجودة عالية.

وقال دي بروينه: "ما أظهره صلاح في آخر عامين مذهل، هو يسجل الأهداف من أجل المتعة فقط، وخطير للغاية في هجوم ليفربول".

المزيد من الفرق

محمد صلاح ورياض محرز .. لمن الأفضلية هذا الموسم؟

وأضاف: "ليفربول يلعب بشكل قوي وسريع للغاية في عمق دفاعات الخصوم، وذلك أمر في غاية الخطورة".

وأكمل عن صلاح: "كما قلت، هو ينفجر في تسجيل الأهداف، ويفعل ذلك باستمتاع كبير للغاية، وهذا هو سبب جودته".

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 من كيفين دي بروينه قبل أن يحصل عليها نجم مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يملك أربعة أهداف في شباك مانشستر سيتي في كل البطولات بقميص ليفربول، بواقع هدفين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في دوري أبطال أوروبا.