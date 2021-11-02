ديمبيلي يخالف ممثليه ويضغط للاستمرار مع برشلونة

للمرة الأولى في الموسم الحالي، دخل الفرنسي عثمان ديمبيلي قائمة نادي برشلونة التي تستعد لملاقاة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويمكن أن يحظى ديمبيلي بالظهور الأول لصالح برشلونة في الموسم الحالي، اعتمادًا على كيفية سير المباراة، بعد أشهر من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا.

برشلونة في الأيام الأخيرة كان مصممًا على ترك ديمبيلي في المدرجات، وذلك بعد رفضه لعرض تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ماذا تغير في موقف ديمبيلي مع برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن الموقف تغير في الأيام الأخيرة، وتم اتخاذ خطوات هامة تؤكد اقتراب عثمان ديمبيلي من تمديد عقده مع برشلونة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ديمبيلي أبلغ ممثليه برغبته في الاستمرار مع برشلونة، والآن دخل النادي ووكلاء اللاعب المرحلة النهائية من المفاوضات، وهناك محاولات للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ورغم عدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن، إلا أن إدارة برشلونة تبدو أكثر تفاؤلًا مما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة.

استعداد ديمبيلي للاستمرار مع برشلونة كان أمرًا أساسيًا في المفاوضات، وذلك ما جعل الفرنسي يقترب من الظهور الأول مع الفريق.

فكرة برشلونة تتمثل في تمديد عقد ديمبيلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، بعقد ثابت من حيث الراتب، لكنه يتضمن العديد من المكافآت وفق شروط محددة.

برشلونة وبعد أن شاهد كم الإصابات التي تعرض لها ديمبيلي منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" يرغب في أن يرى اللاعب يشارك بشكل منتظم.

ما هو شعور ديمبيلي؟

وأشارت "سبورت" إلى أن ديمبيلي يشعر بأنه مدين لبرشلونة الذي استثمر أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من بوروسيا دورتموند الألماني، لكن مسيرته تعطلت بسبب الإصابات.

وحصل ديمبيلي على كل أنواع الدعم في برشلونة، وأصبح في الوقت الحالي أحد اللاعبين الذين يجب أن يحملوا قميص "البلوجرانا" على كتفيه من أجل تصحيح الأوضاع.

ماذا سيفعل برشلونة إذا فشلت مفاوضات التجديد مع ديمبيلي؟

ورغم أن المفاوضات بين برشلونة ووكلاء ديمبيلي تقترب من خط النهاية، إلا أنها لا تزال صعبة، في ظل اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

وتأمل إدارة برشلونة أن تتمكن من حل مسألة عقد ديمبيلي الجديد خلال نوفمبر الجاري، وأن تكون إرادة اللاعب عامل الحسم في الصفقة، رغم تعنت ممثليه.

وفي حالة عدم حدوث ذلك في الشهر الجاري أو على أقصى حد منتصف ديسمبر، فإن برشلونة قد يتخذ إجراءات رياضية من خلال إبعاد ديمبيلي عن الفريق الأول.

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