ديمبيلي يتسبب في أزمة لبرشلونة بصفقة توريس

تتواصل الأزمات داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب ملف تجديد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل نهاية عقده.

وينتهي عقد ديمبيلي مع النادي الكتالوني في 30 يونيو 2022، وسط حالة من التعثر بخصوص توقيعه على عقد جديد.

ويرفض برشلونة الإفصاح عن تفاصيل محددة حول مطالب ديمبيلي من أجل التجديد لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" حصلت على بعض المعلومات.

ما هي طلبات ديمبيلي؟

الجناح الفرنسي يريد الحصول على مبلغ 80 مليون يورو في السنة الأولى بعقده الجديد المحتمل، ويشمل هذا المبلغ راتبه والمتغيرات وكل شيء.

وأكدت قناة "TV3" أن وكيل اللاعب يطلب مبلغ 15 مليون يورو كعمولة بالإضافة لـ30 مليونًا لديمبيلي كمكافأة تجديد.

وهو الأمر الذي دفع برشلونة إلى تغيير وجهة نظرهم بخصوص التجديد مع اللاعب، ليصبح رحيله هو الاحتمال الأقرب.

كيف يؤثر موقف ديمبيلي على صفقة توريس؟

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع فيران توريس جناح مانشستر سيتي، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 55 مليون يورو.

عدم التجديد لديمبيلي بالمبلغ المتوقع الذي وضعه برشلونة، يضعه في أزمة بخصوص اللعب المالي النظيف، مما يمنعه من تسجيل توريس.

ولذلك يطمح برشلونة في التخلص من أي صامويل أومتيتي أو فيليب كوتينيو في يناير، من أجل تسجيل الوافد الجديد بصورة طبيعية.

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