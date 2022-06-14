ديمبيلي يبلغ برشلونة برده النهائي على العرض الأخير

مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة كان من الأمور التي شغلت بال جمهور "البلوجرانا" طوال الفترة الماضية.

بعد فترة طويلة من التكهنات والاجتماعات والعروض، يبدو أن مسألة تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني قد وصلت إلى نهايتها.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2022، وحاول برشلونة جاهدًا طوال الفترة الماضية إقناعه بالاستمرار في "كامب نو"، لكن يبدو أن ذلك لن يحدث.

ما الجديد في قضية ديمبيلي؟

حسب شبكة "SER" الإسبانية، فإن ديمبيلي قد رفض بالفعل العرض الأخير المقدم من برشلونة لتجديد عقده من النادي.

وبذلك، فإن ديمبيلي سيرحل عن برشلونة كلاعب حر في غضون أسبوعين، دون تحديد وجهته المقبلة حتى الآن.

أداء ديمبيلي خلال النصف الثاني من موسم 2021-22 وإصرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على استمرار الفرنسي، دفع إدارة "البلوجرانا" إلى إعادة فتح قنوات الاتصال مع ممثلي الفرنسي الدولي، بعد فترة من الجمود بين الطرفين.

وعلى الرغم من الاجتماعات المتعددة التي عقدها برشلونة مع معسكر ديمبيلي، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الماضية.

وحسب التقرير ذاته، فإن ديمبيلي قد رفض آخر عرض قدمه برشلونة، والنادي من جانبه لا يعتزم العودة بأي عرض جديد، وهو ما يعني أن مصير الجناح الفرنسي في "كامب نو" قد حُسم بالفعل.

ما هي وجهة ديمبيلي القادمة؟

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تقارير تشير إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي هو أبرز المهتمين بالحصول على خدمات ديمبيلي.

وكشفت التقارير عن أن ديمبيلي مهتم باللعب في "البلوز" خاصة في ظل وجود الألماني توماس توخيل، الذي تألق تحت قيادته في بوروسيا دورتموند الألماني.

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