ديل بييرو يرشح جوارديولا ليوفنتوس ويتوقع بطل دوري الأبطال

أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس المعتزل يؤكد على ثقته في نجاح جوارديولا في أي فريق بالعالم بما فيهم البيانكونيري.

أشاد النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو لاعب يوفنتوس المعتزل بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا وبما يقوم به رفقة مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديل بييرو وتطرق خلالها للحديث عن ترشيحاته للفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقال ديل بييرو: "أعتقد أن جوارديولا يعد مدربًا مناسبًا لأي فريق بسبب ما قام به في الماضي مع الفرق التي دربها وما يقوم به في الوقت الحالي".

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وأضاف: "لقد فاز وحقق الانتصارات في ألمانيا وإسبانيا والآن في إنجلترا وينقصه فقط في الوقت الحالي إيطاليا وفرنسا".

وأكمل: "سيكون من المذهل أن نرى جوارديولا مدربًا في إيطاليا، أعتقد أن الصيف المقبل سيكون مثيرًا للغاية في كرة القدم".

وأنهى تصريحاته: "ليفربول ويوفنتوس لديهما فرص كبيرة في الحصول على دوري أبطال أوروبا وريال مدريد أيضًا، في تلك البطولة لا يهم كيف تسير في بطولة الدوري الخاصة بك".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يعاني حاليًا من الإيقاف الأوروبي في بطولتي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 و2021-2022 بسبب مخالفتهم لقواعد اللعب المالي النظيف مما زاد التكهنات حول رحيل بيب جوارديولا.