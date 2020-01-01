بيانيتش غاضب من ساري بسبب الإصابة

ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس غاضب من المدرب ماوريسيو ساري بسبب تعرضه للإصابة أمام فريق بريشيا.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس قد غادر ملعب مباراة فريقه بالأمس أمام بريشيا غاضبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن غضب اللاعب كله منصب على المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري.

وأوضحت الصحيفة أن سبب غضب بيانيتش هو تعرضه للإصابة في مواجهة بريشيا، حيث كان يسعى للراحة في تلك المباراة واتفق مع ساري على هذا إلا أن الأخير دفع به أساسيًا.

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وكان اللاعب قد غادر ملعب المباراة في الدقيقة الـ 66 وظهرت عليه ملامح عدم الرضا حيث هز رأسه عدة مرات في طريقه للخروج.

ومن المتوقع أن يغيب بيانيتش عن الملاعب على الأقل لمدة 10 أيام مما يعني أنه لن يتواجد في مباراة البيانكونيري ضد ليون في دوري أبطال أوروبا أو مواجهة إنتر بالدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز مساء الأمس على بريشيا بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي في غياب نجمه كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد استعاد قمة ترتيب السيري آ مساء الأمس بعد فوز لاتسيو على نظيره إنتر بهدفين لهدف وحيد.