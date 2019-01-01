ديفيد لويز: أفتقد لنشيد دوري الأبطال

المدافع يريد العودة للبطولة الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف ديفيد لويز نجم تشيلسي حزنه واستياءه من غياب فريقه عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكدًا أنه يفتقد لسماع النشيد الخاص بالبطولة.

ولم يتأهل تشيلسي للعب في دوري الأبطال هذا الموسم واكتفى بالتواجد في الدوري الأوروبي، ويُنافس حاليًا بقوة لضمان التواجد في البطولة الموسم القادم، إذ يحتل المركز الرابع حاليًا قبل جولتين من نهاية الدوري الإنجليزي.

لويز قال لصحيفة إيفنينج ستاندارد "التواجد في دوري الأبطال مهم لنادينا، نحن نادٍ كبير والأندية الكبيرة تريد اللعب في دوري الأبطال".

ستونز يُعول على "خبراء السيتي" لحسم لقب البريميرليج

"أنا أفتقده. من الرائع التواجد هناك ومحاولة اللعب ضد أفضل الفرق في العالم، وكذلك مواجهة أفضل اللاعبين والمدربين. الجميع افتقد لهذا. أشاهد كرة القدم كثيرًا، لكني أفتقد نشيد دوري الأبطال حين يُعزف".

"إنه أمر صعب، لكن علينا أن نتحلى بالتواضع وندرك أننا لم ننجز المهمة في العام الماضي وبالتالي علينا تحمل العواقب. علينا أن نتحلى بالنضج الكامل لفهم هذا".

وحقق البلوز نتيجة جيدة بالتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 خارج ملعبه في الجولة السابقة، مما جعله يحتفظ بمركزه الرابع متفوقًا على منافسيه آرسنال واليونايتد في سباق التأهل لدوري الأبطال القادم.

لويز قال عن النتيجة "هل كان التعادل مع اليونايتد خطوة لإنهاء الموسم في المركز الرابع؟ نعم، كانت نقطة مهمة لتشيلسي، لكن مازال علينا التفكير بالمباريات مباراة مباراة".

"المباريات القليلة الأخيرة كانت صعبة للجميع، الناس بدأ تمزح بالقول أن لا أحد يُريد المركز الرابع، نظرًا لخسارة الجميع للنقاط. الأمر ليس سهلًا لأي فريق. لقد رأينا مانشستر سيتي يُقاتل على اللقب أمام بيرنلي، وقد كانت مباراة صعبة لهم حتى النهاية".

"الناس تنسى أحيانًا احترام الفرق الأخرى، هم يتدربون يوميًا ولديهم فلسفة خاصة ولاعبين ممتازين ومدربين مميزين وجماهير رائعة وسيُحاولون القتال كذلك".

يُذكر أن تشيلسي سيُواجه واتفورد على ملعبه ستامفورد بريدج في الجولة القادمة من البطولة قبل أن يختتم الموسم بمواجهة ليستر سيتي خارج ملعبه، ويمتلك الفريق طريقًا آخرًا نحو دوي الأبطال يمر عبر مواجهة إنتراخت فرانكفورت في نصف نهائي الدوري الأوروبي.