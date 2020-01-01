ديشان: لماذا يلغون مسابقات النساء دونًا عن الرجال؟

ديشان يفتح النار على إسبانيا وإنجلترا بسبب عدم المساواة بين الرجال والنساء في كرة القدم

فتح ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي النار على القائمين على كرة القدم في إسبانيا وإنجلترا بسبب عدم المساواة بين منافسات الرجال والسيدات.

وكان الدوري الإنجليزي لكرة القدم النسائية قد ألغي وكذلك الإسباني، في الوقت الذي أعطت فيه السلطات الضوء الأخضر لعودة منافسات الرجال.

وفي مقابلة مع لوباريزيان، تحدث ديشان عن تلك المسألة، حيث أكد أن الحسابات المادية جعلت الأمور تذهب في اتجاه غير عادل إلى حد ما.

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وأضاف: "إسبانيا تحتفظ بدوري الرجال ولكن في نفس الوقت تلغي دوري السيدات، لماذا؟ لأنه يدر أموالاً أقل. كل شيء يجب أن يقال"

وتابع: "عليك أن تتقبل قرار إيقاف كرة القدم في فرنسا. هناك شخصية واحدة فقط في كرة القدم في طليعة هذه الأشياء، وهذا هو لو جرايت"

وأردف: "تحتفظ إسبانيا وإنجلترا بدوري الرجال ولكن بطولة السيدات تلغى، لأنها تدر أموالًا أقل. يقال كل ذلك وهو تناقض كبير وغير مفهوم"

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يذكر أن يونيو المقبل من المفترض أن يكون موعدًا لعودة الليجا والبريميرليج بعدما أعطت السلطات في البلدين الضوء الأخضر.