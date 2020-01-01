أخبار إنتر اليوم | عودة ناينجولان وكافاني وفيرنر معًا بدلاء لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

إمكانية عودة ناينجولان، ومحاولات جلب فيرنر وكافاني سويًا لتعويض رحيل لاوتارو إلى برشلونة ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 23 مايو 2020.

ناينجولان قد يعود إلى إنتر

أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية أنّ إنتر لا يمانع عودة راجا ناينجولان إلى الفريق في الموسم المقبل بعد إعلان رئيس نادي كالياري الموافقة على بيعه.

وأشارت الشبكة إلى أنّ موقف اللاعب في كالياري أصبح معقدًا وبالتالي قد يرحل عن صفوف الفريق، كما أنّ أنطونيو كونتي مستعد لمنحه فرصة ثانية.

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"فيرنر وكافاني سويًا يعوضان رحيل لاوتارو"

نصح ماركو ترونشيتي، رئيس الشركة الراعية لنادي إنتر، إدارة الفريق بالتعاقد مع إيدنسون كافاني من باريس سان جيرمان وتيمو فيرنر من لايبزيج لتعويض رحيل لاوتارو مارتينيز المتوقع إلى برشلونة.

وأكد أنّ الفريق أصبح يمتلك عناصر قوية منها كريستيان إريكسن وبوجود الثنائي كافاني وفيرنر سوف يصبح أقوى.

سكالوني: أفضل أن يكون لاوتارو أساسيًا

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ لاوتارو مارتينيز يجب أن يكون أساسيًا ويشارك بانتظام لأن ذلك في مصلحة التانجو.

وأوضح أنّ فكرة رحيل اللاعب إلى برشلونة سوف تجعل حصوله على مركز أساسي أمرٌ عسير، وسوف يضحي بالكثير لأجل اللعب أساسيًا.

سباليتي يرغب في العودة

أكد مدرب إنتر السابق، لوتشيانو سباليتي، رغبته العودة للتدريب مرة أخرى بعد مغادرة مقاعد بدلاء النيراتزوري في الصيف الماضي.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنّه لا يهتم بالجانب المالي في الوقت الراهن ولكن رغبته الأساسية العودة إلى التدريب.

لاعب إنتر السابق: دي بور دمّر مسيرتي الكروية

حمّل جانر إركين، لاعب إنتر السابق، المدرب الهولندي فرانك دي بور مسؤولية تدمير مسيرته الكروية.

وقال في تصريحات لموقع "أخبار إنتر" إنّه لم يرغب في الرحيل عن الفريق في 2016 ولكن معاملة دي بور السيئة له جعلته يغادر مما أفسد مسيرته.