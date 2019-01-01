ديشان يدافع عن لوف وتوخيل

المدرب الفرنسي وحوار شامل عن الكرة الألمانية والفرنسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع ديديه ديشان، مدرب فرنسا، عن نظيره الألماني يواخيم لوف، ومدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل في ظل الانتقادات لاختيارات الثنائي.

واُنتقد لوف بسبب استبعاد عدد من نجوم ألمانيا من تشكيلة المنتخب، بينما كان توخيل تحت الضغط بعد تتويجه فقط بالدوري مع بي إس جي والفشل الأوروبي.

وقال ديشان مع "بيلد": "لست أنا من يحكم على توخيل، نهاية الموسم كانت معقدة، الضغوطات والتوقعات كبيرة للغاية، لا أعرفه منذ مدة ولكن علاقتنا طيبة".

وأكمل: "ترك لدي انطباع إيجابي، يمكنه تقديم المزيد ولكن لماذا الانتقادات؟ هل أحد ينتقد يوفنتوس، برشلونة، أو ريال مدريد بسبب الفوز بالدوري فقط".

وواصل ديشان: "هو يجيد اللغة، ويذكرني بكلوب بعلاقته الدافئة والمقربة مع اللاعبين، عكس المعتاد في فرنسا".

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وعن لوف: "في بعض الأحيان تتخذ قرارات صعبة وغير محببة، خصوصاً مع عناصر الخبرة، وهو في موقف مشابه، وهو قام بها لأنه مقتنع".

وأردف: "هو يعرف توابع قراراته ومسؤوليتها، وهو الوحيد العالم بالتفاصيل، برأيي ألمانيا يجب أن تبني على كروس وكيميش وجنابري نحو المستقبل".

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وتحول ديشان للحديث عن فرانك ريبيري: "هو من أفضل الفرنسيين في ألمانيا بالنظر لما حقق من بطولات، هو من الأعمدة هناك ومرتبط بالنادي".

وأضاف: "كان يمكنه الحصول على المزيد في حال استمر أطول مع المنتخب، ولكن مشواره عبارة عن قصة نجاح".

وترك ريبيري بايرن بعد مشوار حافل بنهاية الموسم الماضي، ولم يجدد بعد وجهته المقبلة.