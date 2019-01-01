ساني بديل نيمار في باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان وضع خطة لمرحلة ما بعد نيمار

يخطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، خلال الصيف الجاري لخلافة نيمار دا سيلفا.

نيمار يقترب من معادرة حديقة الأمراء في ظل رغبة برشلونة إعادته.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ سان جيرمان يرغب في ضم ساني منذ أن كان لاعبًا لصفوف شالكه ويستغل عدم تجديد اللاعب مع السيتزنز ورغبته في الرحيل للتعاقد معه.

وكان مانشستر سيتي قد حدد 100 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 23 عامًا.

ويحاول بايرن ميونخ الألماني حسم الصفقة وضم اللاعب لخلافة فرانك ريبيري بعد رحيل الأخير عن صفوف البافاري.

جدير بالذكر أن نيمار لم يتدرب مع باريس سان جيرمان مما دفع بطل الدوري الفرنسي لتهديد اللاعب بالعقوبة بغرامة مالية.