ديشامب: جيرو ليس سعيدًا مع تشيلسي

يبدو أن صاحب الـ33 عامًا في طريقه لمغادرة "ستامفورد بريدج"

اعترف المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن مهاجمه أوليفييه جيرو، لم يعد يشعر بالسعادة مع ناديه اللندني تشيلسي، وذلك لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء منذ تولي فرانك لامبارد القيادة الفنية للبلوز.

وجاءت تصريحات مدرب أبطال العالم، بعد أيام قليلة من اعتراف صاحب الـ33 عامًا، بصعوبة استمراره في "ستامفورد بريدج" لنهاية الموسم الجاري، لخوفه على مكانه في قائمة الديوك في يورو 2020.

ومنذ ضربة بداية الموسم الجديد، لم يظهر مهاجم آرسنال السابق سوى مرتين فقط في تشكيلة فرانك لامبارد الأساسية على مستوى البريميرليج، الأمر الذي يعقد استمراره في غرب لندن.

ومع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، بدأت الصحف البريطانية تتكهن حول مستقبله، بربط اسمه بأندية أخرى من نوعية إنتر، نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، لكن حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وفي هذا الصدد قال مدرب فرنسا لشبكة "تيلفوت": "هل سيغادر جيرو تشيلسي؟ أعتقد أنه سيفعل ذلك، فهو يعرف جيدًا أنه من الصعب أن يكتفي باللعب لدقائق قليلة، والأمر متروك له لتحديد وجهته التي يفضلها أو يختارها".

وأضاف "لقد تحدثت معه خلال المعسكر الأخير في نوفمبر، وحتى قبل المعسكر السابق، كان يعرف ما هو الأفضل بالنسبة له".

وختم حديثه في هذا الصدد "من الواضح أنه ليس سعيدًا في هذه اللحظة، وذلك استنادًا إلى الوقت القليل الذي يشارك فيه، هذا ليس خطأه، لكن يعاني من موقفه الحالي، وكما قلت الأمر متروك له لتحسين ظروفه في المرحلة القادمة".

والمعروف أن جيرو أوشك على كسر حاجز الـ100 مباراة دولية، بظهوره مع منتخب بلاده في 97 مناسبة حتى هذه اللحظة، سجل خلالهم 97 هدفًا.