ديربي آرسنال وتوتنهام .. شخصيتك ورقية؟ تعلم من ريال مدريد!

مهما كانت النتيجة التي سيخرج بها آرسنال من هذا الموسم، لا يمكن إنكار أن المسؤولين عن الفيلم الوثائقي للفريق هذا الموسم "All Or Nothing" هم الأكثر حظًا بكل ما يحدث للمدفعجية.

بداية كارثية و3 هزائم متتالية، بعدها استفاقة مؤقتة قبل السقوط من جديد أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وبعدها مرحلة من الاستقرار.

أزمة بيير أوباميانج وسوق انتقالات مبحط بلا تعاقدات، وسلسلة من التخبط قبل عودة الأمل من جديد بدخول ديربي شمال لندن مع توتنهام في مواجهة الفوز يمنح الفريق اللندني فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

وكعادة آرسنال رفض حسم الأمور وأصر على منح جماهيره المزيد من المعاناة، والمسؤولين عن فيلمه الوثائقي المزيد من الأحداث المثيرة.

توتنهام ربح في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 3/0، بعدما قام بإهانة غريمه اللدود، مساء اليوم الخميس، ليعيد لنفسه الأمل من جديد.

الخسارة ليست عادية ولها بعض المبررات والتوابع التي ستسمر حتى الدقيقة الأخيرة من هذا الموسم الشاق.

شخصية ورقية

Getty Images

آرسنال لم يضايق توتنهام سوى في 22 دقيقة فقط، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لتوتنهام سجل منها هاري كين الهدف الأول.

بعدها انهار الفريق تمامًا، ليقوم روب هولدينج بمنح أصحاب الأرض هدية أخرى بتعرضه للطرد بسبب ضربه سون هيونج مين بالكوع والكرة بعيدة تمامًا عن كل منهما.

كين أضاف الثاني لنفسه ولفريقه، قبل أن يتمكن سون من إضافة الثالث، لتكتمل الكارثة على ميكيل أرتيتا ورفاقه، الذين شاهدوا كل ما تحمسوا له قبل الديربي ينهار تمامًا أمامهم.

ما حدث للمدفعجية وخروجهم من اللقاء بعد 22 دقيقة فقط بعد أول انتكاسة، يعكس الشخصية الورقية للفريق، التي لا تستطيع التعامل مع تقلبات كل مباراة خاصة في الأوقات الحاسمة.

ربما على لاعبي آرسنال مشاهدة المزيد من المباريات لريال مدريد، لمعرفة ما هي شخصية البطل، وكيفية التعامل مع هذه المواقف.

أرتيتا ظهر عاجزًا عن القيام بأي شيء، ووضح عليه التوتر بعد الهدف الأول للخصم، وهذا أمر طبيعي، لأنه مدرب بلا خبرة يدرب لاعبين معظمهم شباب بلا خبرة، بل أن الأخطاء جاءت من ثنائي محسوبين ضمن عناصر الخبرة، بينما ظهر محمد النني بمستوى متواضع عكس الفترة الماضية.

رجل المواعيد الكبرى

Getty Images

سواء اختلفنا أو اتفقنا على أنطونيو كونتي وأسلوبه وتنقله المستمر من فريق لآخر، إلا أنه يجب الاعتراف بالجودة التي يمتلكها الإيطالي في التعامل مع المباريات الحاسمة.

كونتي تعامل بخبرة واضحة مع ديربي شمال لندن، وظهر فريقه الطرف الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، مقارنة بآرسنال الذي استسلم بشكل مبكر.

تعادل مع ليفربول ذهابًا وإيابًا، وفاز على مانشستر سيتي وسحق آرسنال في واحد من أصعب وأهم الديربيات في تاريخ الناديين.

نتائج تبدو إيجابية ومبشرة جدًا لمشروع الإيطالي، الذي سيمنع إدارة توتنهام من الخروج بأي أعذار بعدم دعمه ماليًا في الصيف لو تأهل لدوري أبطال أوروبا وانتزع المركز الرابع من آرسنال.

الفوز بهذا المركز سيكون بمثابة البطولة لكونتي، والبداية الحقيقية لمشروعه الجديد، ولكن لا يزال أمامه مباراتين من أجل هذا الهدف.

مهمة توتنهام سهلة نوعًا ما لأنه يلعب ضد بيرنلي ونوريتش سيتي، بينما يلعب آرسنال مع إيفرتون ونيوكاسل يونايتد مع تقدمه بفارق نقطة، لذلك يظل هناك بعض العمل والتوفيق الذي يحتاجه كونتي.

جدل تحكيمي

Getty

الفريق اللندني حافظ على عادته، لا توجد خسارة عادية، إصابات "جابرييل" بطاقة حمراء "هولدينج"، هزيمة ثقيلة بثلاثية وجدل تحكيمي.

أركان الكارثة متواجدة دائمًا للمدفعجية في كل اللحظات الحاسمة، وهو ما حدث الليلة بسبب بعض القرارات للحكم بول تيرني.

لقطة ضربة الجزاء كانت جدلية بشكل كبير جدًا، لأن ضربة سيدريك سواريس في ظهر سون لم تكن قوية بالشكل الكافي، وتتكرر كثيرًا في الدوري الإنجليزي.

That penalty Looks a bit soft to me 🤷🏿‍♂️ — Darren Bent (@DarrenBent) May 12, 2022

وحتى في لقطة الهدف الثاني كان هناك بعض الشكوك حول خطأ لصالح بوكايو ساكا، وفي الهدف الثالث أيضًا دخل جابرييل في التحام مع هاري كين الذي مرر الكرة لسون، ولم يتم الرجوع لتقنية الفيديو لرؤية اللعبة مرة أخرى.

ولكنها عادة التحكيم الإنجليزي المتواضع بشكل عام سواء مع آرسنال أو غيره، والتي تتلازم تمامًا مع ما تحمله هذه البطولة من إثارة ومتعة.

خطر على صلاح

Getty

يحتل محمد صلاح نجم ليفربول صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي، وفي رصيده 22 هدفًا، ولكن يبدو أنه سيخسر جائزة فردية جديدة.

سون اقترب أكثر من أي وقت مضى من انتزاع هذه الجائزة من صلاح، بعد وصوله للهدف رقم 21، وهذا سبب غضبه من أنطونيو كونتي بعدما قام بإخراجه في الشوط الثاني.

اطمئنان كونتي للنتيجة بعد انهيار آرسنال، وضمان الفوز بثلاثية نظيفة، جعل الإيطالي يفكر في المواجهتين القادمتين أمام بيرنلي ونوريتش سيتي، ولكن الأمر تصادم مع طموحات سون.

مهمة الكوري الجنوبي تبدو أسهل نوعًا ما من صلاح، لأن الدولي المصري ليس في أفضل حالاته، كما يلعب أمام خصمين أصعب وهما ساوثامبتون وولفرهامبتون.

اقرأ أيضًا..