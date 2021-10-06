ديباي عن شعوره بالندم للانتقال إلى برشلونة: كيف تسألني هذا!

الوافد الجديد لبرشلونة يعلن انتمائه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها النادي

رد الهولندي ممفيس ديباي عما إذا كان يشعر بالندم لانتقاله إلى برشلونة، بالنظر للأزمات التي يعاني منها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

انتقال ديباي إلى برشلونة تزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في النادي، حيث انضم اللاعب إلى فريق رونالد كومان في انتقال مجاني خلال فترة الصيف، قبل رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ماذا قال ديباي؟

خلال حوار أجراه مع "ESPN" سُئل ممفيس ديباي عما إذا كان نادمًا على انضمامه إلى برشلونة، ليرد: "كيف يمكنك أن تسأل ذلك؟، إنه برشلونة، لا أعتقد أنك تفهم حجم هذا النادي وماذا يعني للاعب إذا انتقلت إلى نادٍ مثل هذا، لن أندم على ذلك أبدًا".

وتابع ممفيس: "على الرغم من النتائج، أنا سعيد حقًا في برشلونة، لقد كان وقتًا عصيبًا للفريق، لا أريد التحدث عن ذلك كثيرًا، لكن الناس يتصرفون وكأن الموسم قد انتهى بالفعل".

وواصل ديباي: "هناك الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها، كل شيء لا يزال متاحًا".

كيف هي الامور داخل برشلونة بالنسبة للاعبين؟

أكد اللاعب الهولندي:" كل لاعب يتحمل المسؤولية، هذا طبيعي بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة".

وأشار: "نحن نعرف الوضع الآن، ونعلم أن الأمر صعب، اللعب بعدد كبير من اللاعبين الشباب، الكثير من الإصابات، لكنني أعتقد إنها مسألة وقت".

وأتم ديباي: "الجميع في حالة من الذعر وبالنسبة لنادٍ مثل برشلونة هذا وضع جديد، لقد اعتادوا الفوز بكل شيء مع كرة قدم جميلة، هذا وضع جديد، لكنني لست مُحبط، أنا متأكد من أننا سنغير الأمور".

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