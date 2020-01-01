ديبالا: يوفنتوس كان سيبعيني لولا تدخل ساري

الأرجنتيني سجل رسالة وداعية لجماهير البيانكونيري

كشف باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، كواليس الصيف الماضي واقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق، وتدخل ماوريتسيو ساري، المدرب الحالي، للإبقاء عليه.

وكان الأرجنتيني قريباً من الانتقال إلى البريميرليج، وخصيصاً توتنهام ومانشستر يونايتد، بل وأوضحت تقارير أن اللاعب سجل رسالة وداعية لجماهير البيانكونيري.

وقال ديبالا مع "جارديان": "كنت قريباً جداً من الرحيل، كانت هذه نوايا النادي على الأقل وكنت أعرف، انتظرنا للدقائق الأخيرة، ولكن الآن أنا هنا والنادي يعاملني جيداً وأنا سعيد".

واستمر: "وصول ساري ساعد في بقائي، أرادني وأعطاني القوة، لم أكن أعرف ماذا سيحدث، ولكنه ساعدني على إخراج الأفضل، يتبقى عامين في عقدي، ليس الكثير، ولكن ليس القليل كذلك".

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وأتبع الرقم عشرة: "سنرى ما هي مخططات يوفنتوس وإذا كان يريد رحيلي أم بقائي، كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، الأمر صعب، أنا سعيد بالوجود في ذلك الفريق".

وختم: "نملك لاعبين مميزين والكثير يشارك في الهجوم، وهذا يساعد، وطريقة لعب ساري تساعد اللاعبين كثيراً، أن تحظى بالكرة في مناطق الخصم ذلك يعطيك القليل للتفكير، ولكنه يعلمنا التحركات ونتدرب عليها".

وشارك ديبالا في 26 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل 11 هدفاً وصنع هدفين.