رايولا يتحدث عن مستقبل بوجبا ويوفنتوس واعتزال إبراهيموفيتش

وكيل اللاعبين غير راضياً عن المشروع الحالي لميلان

تحدث مينو رايولا، وكيل الأعمال عن مستقبل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وإمكانية عودته إلى يوفنتوس من جديد.

وتواجد رايولا اليوم، في مباراة ميلان وبريشيا، لمشاهدة إبراهيموفيتش ودوناروما، وانتهت المباراة بفوز الروسونيري بهدف نظيف.

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وقال رايولا في تصريحات عقبت اللقاء: "إبراهيموفيتش يحاول بذل قصارى جهده لفريقه، أتمنى ألا يعتزل أبداً ولكن إذا قرر الاعتزال فعليه أن يكون في أحد الأندية الكبيرة في أوروبا".

وواصل: "كان أمامنا العديد من الخيارات، ولكن قراره كان اختيار ميلان فهذا القرار الصائب، أنا لا أحب مشروع ميلان الحالي فهذا ليس فريق باولو مالديني وبوبان، أقترح أن يجدوا لهذا النادي مشتر في أقرب وقت".

وتطرق وكيل اللاعبين للحديث عن موكله، دوناروما وقال: "إذا لم يحبوا دوناروما، فهذا يعني أنهم لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم، لقد تلقيت تهديدات وإهانات من مشجعي ميلان، دعونا نمضي قدماً لعامين آخرين أنا لا أريد إثارة المزيد من الجدل".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة بول بوجبا إلى يوفنتوس قال: "يجب أن يحلم عشاق يوفنتوس، لأنك إن لم تحلم فأنت ميت، أنا لا أعمل في الأحلام، ولكني أعمل في العالم الواقي لذلك يجب أن اتخذ القرارات الصحيحة، ليس هذه اللحظة المناسبة لنقول ما سيكون بالنسبة لبوجبا".