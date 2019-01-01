ديبالا يكشف عن مستقبله في يوفنتوس

باولو ديبالا يكشف عن مستقبله مع يوفنتوس بعد تصريحاته شقيقه الأخيرة بإمكانية خروجه من الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس عن رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، بالرغم من تصريحاته شقيقة التي أظهرت عكس ذلك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديبالا لصالح "سكاي سبورتس" وقال فيها: "أخي يتحدث فقط عن نفسه، لقد تحدثت للنادي ولفابيو باتريتشي وهم يعلمون رأيي في ذلك الأمر، أريد البقاء في يوفنتوس خلال الموسم المقبل".

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وأضاف جالاسي: أنا متأسف من أجل جماهير يوفنتوس لكن عليكم أن تجدوا مدربًا آخر 🗣️ pic.twitter.com/upc7xGNZUF — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

وأضاف: "أريد أن أستمر هنا ذلك واضح للغاية لكن القرار سيكون ليوفنتوس، سيكون عليهم بناء فريقًا بناءًا على ما سيطلبه المدرب القادم، لكنني أريد البقاء هنا".

وأكمل: "لا أعرف من هو المدرب القادم لكننا نأمل أن يكون قوي ويحقق الفوز بكل شيء، لقد شكرنا أليجري على الفترة التي أمضاها هنا وأتمنى له الحظ السعيد".

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واختتم: عن امكانية انضمامه للإنتر وعلاقته برونالدو: "لدي احترام كبير لذلك القميص ولجماهير يوفنتوس لذلك لن أتحدث عن أي نادي آخر، واللعب بجوار رونالدو كان تجربة جميلة، لقد حصلت على أفضلية باللعب بجواره هو وميسي".

جدير بالذكر جوزتافو شقيق ديبالا كان قد ألمح لوجود مشكلة فنية في الملعب بين شقيقه وكريستيانو رونالدو وقال أنه اقترب من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي.