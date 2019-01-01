شقيق ديبالا يؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل عن يوفنتوس

تعرف على تصريحات شقيق ديبالا حول مستقبل لاعب البيانكونيري

أكد جوستافو، شقيق مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ديبالا سجل 10 أهداف فقط خلال الموسم الجاري في 40 مباراة لعبها كما لم يعد يشارك بصورة منتظمة.

وقال جوستافو في تصريحات لصحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "هناك العديد من الفرص التي تتيح لديبالا الرحيل عن تورينو، أعتقد أنّه بحاجة إلى التغيير، لقد كان مرتاحًا في إيطاليا ولم يعد كذلك".

وتابع: "من المرجح مغادرة باولو ولا أعتقد أنّه اللاعب الوحيد الذي سيرحل".

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واختتم: "لا يوجد أي مشكلة بينه وبين كريستيانو رونالدو خارج الملعب، الأزمة كلها داخل الملعب وباولو لا يزال صغيرًا".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على خدمات ديبالا خلال سوق الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل أنطوان جريزمان.