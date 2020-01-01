ديبالا يطالب الجميع بالتزام منازلهم ويشرح خطورة كورونا

لم أُصب بكورونا..

أرسل باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، رسالة دعم كبير للشعب الإيطالي في حربه ضد فيروس كورونا، كما طالب الجميع بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل حتى لا يزداد تمدد المرض.

وكانت تقارير من الصحف اللاتينية قد أشارت إلى أن ديبالا يحمل عدوى كورونا بعد إصابة دانيلي روجاني زميله في اليوفي بالمرض، لكن ثبُت أن اللاعب بخير وأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

ديبالا كتر عبر إنستجرام "أشكر الأطباء والممرضات في المستشفيات الذين يعرضون صحتهم للخطر لكنهم يمدون يدًا لا تصدق الآن. نحن أيضًا بمقدورنا أن نساعدهم.".

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كما أضاف "يمكننا مساعدتهم من خلال البقاء في المنزل. أردت أن أُحيي الناس الذين فقدوا ذويهم أيضًا، آمل أن نتمكن من العثور على علاج قريبًا للتوقف عن الإصابة بهذا الفيروس الذي ينتشر سريعًا.".

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"لقد منع رئيس الوزراء الإيطالي التجمعات وهي خطوة مهمة جدًا، بالنسبة لمن يستمعون إليّ من الأرجنتين، فأتمنى أن يأخذوا حيطتهم أيضًا."

وقام الدولي الأرجنتيني بشرح خطورة كورونا، حيث قال "المستشفيات عرضة للانهيار بسبب الكثير من الإصابات، هذه هي المشكلة الكرى.".

وأتم "أقول للشباب أن علينا مساعدة أولئك الذين يعملون من أجل إنقاذ حياتنا. نفتقد كرة القدم، ولكن من الصواب احترام ما قامت به الحكومة.".

يذكر أن ديبالا قد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر وأحرز هدفًا رائعًا خلال فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين، وذلك قبل ساعات من قرار إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.

