كوادرادو عن كورونا: لنضع أنفسنا بيد الله

ابقوا في المنازل..

دعا خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس، الناس إلى التزام البيوت والأخذ بنصائح السلطات الحكومية والطبية بشأن فيروس كورونا، في الوقت الذي طمأن فيه جماهير البيانكونيري على الحالات المصابة داخل النادي.

دانيلي روجاني كان أول من تم اكتشاف إصابته بكورونا، قبل أن ينضم إليه زميله بليس ماتويدي، ويفترض أن يكون لاعبو اليوفي كلهم في الحجر الصحي حاليًا للاطمئنان على سلامتهم.

كوادرادو في تصريحات للصحافة قال "نحن هادئون، فروجاني وماتويدي الذان جاءت نتيجتهما إيجابية يتحسنان بشكل أفضل للغاية ونحن نتبع تعليمات الحكومة بدقة شديدة.".

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كما أضاف مخاطبًا الشعب الكولومبي وناصحًا لهم بتوخي الحذر "الوضع ليس سهلًا، يجب أن نضع أنفسنا بيد الله وأن نتبع توجيهات السلطات.".

وأتم "لا يجب أن يأخذ الناس هذا الفيروس باستخفاف، ولا يعتقدون أن شيئًا قد لا يحدث، كلما قللنا الأماكن التي فيها تجمعات كلما كان الأمر أفضل، دعونا نغسل أيدينا ونبتعد مترًا عن الآخرين.".

يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وسط أنباء عن عودته مطلع مايو على الرغم من تردي الوضع أكثر فأكثر خلال الأيام الماضية في إيطاليا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل يورو 2020 لتقام البطولة في صيف 2021 في سبيل منح الدوريات فرصة لأن تُستكمل خلال فصل الصيف.