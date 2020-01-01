ديبالا يحلم باللعب مع بوجبا من جديد

هل يعود بوجبا إلى يوفنتوس أم يرحل ديبالا إلى مانشستر يونايتد؟

يأمل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في استعادة الذكريات العظيمة التي عاشها من قبل مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وكان الثنائي قد تزاملا في يوفنتوس لموسمين فقط، قبل أن يرحل بوجبا إلى مانشستر يونايتد في صف العام 2016 كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وقتها.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الكثيرون عن احتمالية رحيل بوجبا عن صفوف الشياطين الحمر، يأمل باولو ديبالا في اللعب مرة أخرى مع زميله السابق في يوفنتوس.

المزيد من الفرق

وقال ديبالا إنه لا يستطيع تجاهل مباراة مانشستر يونايتد في 2018 والتي فاز بها يوفنتوس بهدف للا شيء، إذ أنها كانت أول مباراة تجمعه ضد بوجبا كمنافس.

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 15, 2017

وأضاف: "بوجبا صديقي وهو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم بالنسبة لي، لقد أتيحت لي الفرصة لمشاركته أشياء رائعة وآمل أن أكرر ذلك في يوم من الأيام"

ويعتبر ريال مدريد هو المهتم الأبرز بخدمات بوجبا خلال الفترة الحالية، ولكن المصادر الصحفية تفيد بأن يوفنتوس على الخط أيضًا استغلالًا لعلاقته القوية مع مينو رايولا.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

يذكر أن باولو ديبالا كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي مقابل انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس، ولكن الدولي الأرجنتيني رفض الرحيل.