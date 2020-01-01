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مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا خلال أبريل

توقف نشاط كرة القدم في جميع أرجاء أوروبا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لا سيما القارة العجوز، فما هي آخر التطورات؟

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Getty/Goal composite

فيورنتينا يعلن شفاء لاعبيه

2020-04-05T13:47:06Z

تعافي النجوم

أعلن فيرونتينا أن الثلاثي دوشان فلاهوفيتش، خيرمان بيتزيلا، وباتريك كوتروني، جاءت آخر التحاليل الخاصة بهم سلبية وخلوهم من فيروس كورونا بعد سابق إصابتهم.

مانشستر سيتي يتخذ قراراً بخصوص الرواتب

2020-04-05T13:23:18Z

مانشستر سيتي يرفض اتخاذ قراراً بإيقاف رواتب العاملين بالنادي مثل ليفربول وتحميلها للحكومة بعد توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب "صن".

متحديًا كورونا - حفلة جنسية لنجم مانشستر سيتي في المنزل

2020-04-05T11:23:10Z

كشفت فتاة ليل عن تنظيم نجم مانشستر سيتي كايل ووكر حفلاً جنسياً في منزله ساعات قبل نشره فيديو يدعو فيه الجماهير لاحترام حظر التجوال والبقاء في المنزل.

إنجلترا من أكثر الدول تضرراً من انتشار وباء كورونا، ودعت الحكومة الإنجليزية الشعب للبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة لتفادي انتشار العدوى.

التفاصيل

روني يهاجم الحكومة الإنجليزية

2020-04-05T10:12:26Z

هاجم النجم الإنجليزي واين روني موقف الحكومة الإنجليزية ورابطة البريميرليج في أزمة تخفيض رواتب اللاعبين، وإن أكد أنه لا يمانع تخفيض راتبه كلاعب ومدرب في ديربي كاونتي.
(C)Getty images

هجوم على ليفربول

2020-04-05T10:10:08Z

أجمعت كل الصحف الإنجليزية على مهاجمة قرار إدارة ليفربول إيقاف رواتب العاملين بالنادي، وعم المساس بتلك الخاصة بلاعبي الفريق الأول، واعتبرته عاراً على النادي.

وشارك عدد من نجوم الفريق السابقين في إدانة القرار، وعلى رأسهم القائد السابق جيمي كاراجر، وداني ميرفي، الأخير الذي وصف القرار بالقبيح والمسيء للنادي.

بيرنلي يواجه شبح الإفلاس

2020-04-05T10:09:16Z

أكد رئيس بيرلني الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أن ناديه يواجه شبح الإفلاس في أغسطس المقبل إذا استمر الوضع الضبابي بخصوص الموسم الجاري.

معايير مشددة لعودة الدوري الإيطالي

2020-04-05T08:08:37Z

تحديد عدد من المعايير والشروط الخاصة بعودة الدوري الإيطالي

تم تحديد معايير مشددة في إيطاليا قبل التفكير في عودة الدوري لضمان عدم إصابة اللاعبين، حيث سيتم تقسيمهم لثلاثة مجموعات، الأولى والتي تحمل الفيروس والثانية التي تحمل المناعة والأجسام المضادة والثالثة التي لا تحمل الأجسام المضادة، كما سيتم إجراء اختبارات كورونا لهم بشكل مستمر.

ليفربول يحذو حذو توتنهام

2020-04-04T14:47:30Z

بحسب "بي بي سي"، قام ليفربول بتعليق رواتب العاملين بصفوفه من غير اللاعبين، واعتبارهم في عطلة مؤقتة، وإن أكد النادي في بيانه أن الرواتب لن تتوقف لأنه يقدر الظروف الحالية.

مبادرة من أرسنال وليفربول

2020-04-04T13:47:32Z

يحاول قائد أرسنال بيير أوباميانج ونظيره في ليفربول جوردان هيندرسون حل أزمة تخفيض الرواتب بعقد اجتماع مع كافة قادة الفرق بالدوري الإنجليزي ومناقشة القضية.

بيرلسكوني يخفض الرواتب

2020-04-04T13:32:16Z

أعلن مونزا الذي يملكه الثنائي سيلفيو بيرلسكوني وأدريانو جالياني عن موافقة اللاعبين على تخفيض رواتبهم بما يعادل 50 بالمائة من الإجمالي على إثر توقف النشاط الكروي.

تبرع سخي من تشافي وزوجته

2020-04-04T13:09:41Z

أعلن تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق ومدرب السد الحالي، عن تبرع بقيمة مليون يورو بالمشاركة مع زوجته من أجل المساهمة في محاربة فيروس كورونا.

البوندسليجا تواجه شبح الإفلاس

2020-04-04T10:59:54Z

بحسب "كيكر"، فأندية البوندسليجا والدرجة الثانية الألمانية تواجه شبح الإفلاس بسبب توقف النشاط الكروي، وأن 13 نادياً من أصل 36 قد تواجه أزمة مالية طاحنة مستقبلاً.

رومينيجه: لا تخفيض في عقود اللاعبين

2020-04-04T10:58:22Z

أكد مدير بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه أن العقود الجديدة التي ستقدم للاعبين أثناء التفاوض للتجديد لن تتأثر بأزمة كورونا، ولن يتم تخفيضها بسببها.

فرنسا تؤكد استمرار الدوري

2020-04-04T10:48:50Z

رفضت فرنسا فكرة إلغاء الدوري كما حدث في بلجيكا، وأكدت العزم على استكمال المسابقة. التفاصيل هنا.

رئيسة وست هام تخفض راتبها

2020-04-04T10:45:12Z

بحسب "ميرور"، فكارين برادي، رئيسة وست هام، ستقوم بتخفيض راتبها بنفس المعدل الذي سيتم به تخفيض رواتب اللاعبين بالنادي، وذلك في ظل المفاوضات الدائرة في إنجلترا لتقليل رواتب اللاعبين حالياً بسبب توقف النشاط.

بيلاروسيا ترفض إيقاف الدوري

2020-04-04T10:42:11Z

أكد رئيس الاتحاد البيلاروسي أنه لا يرى أي سبب لعدم استكمال منافسات الدوري البيلاروسي بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكر أن الموقف يتم تقييمه يومياً.

بيلاروسيا سجلت قرابة 350 حالة إصابة حتى الآن بالفيروس، ولكن بحسب الرجل فأنه يشعر أن المنافسات المحلية يمكنها الاستمرار رغم الوباء، وذلك في تصريحات مع شبكة "ESPN".

داني روز يهاجم

2020-04-04T10:40:31Z

رفض الدولي الإنجليزي داني روز النقاش الدائر بخصوص تخفيض رواتب اللاعبين، وقال إن من الغريب أن يناقش الجمهور كيف يتصرف اللاعبون في أموالهم، وسط مطالبات بتقليص الرواتب وتخصيص جزءاً منها لمساندة المتضررين من أزمة كورونا.

ماجويار يطالب بتخفيض الرواتب

2020-04-03T14:58:55Z

ذكرت تقارير إنجليزية أن هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، طالب لاعبي فريقه بتخفيض رواتبهم والتبرع بالأموال لمساندة المتضررين من فيروس كورونا.

بيرهوف يحذر من التوابع

2020-04-03T14:51:08Z

حذر أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، من توابع أزمة كورونا وتوقف الدوريات، وقال إن الوضع ينذر بالانفجار في أي وقت، وأن الأندية لن تدفع نفس الرواتب أو قيم مرتفعة في الصفقات.

مبادرة قائد ليفربول

2020-04-03T14:00:49Z

بدأ جوردان هندرسون، لاعب ليفربول، مبادرة لجمع التبرعات للقطاع الصحي في بريطانيا للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

تاونسيد يرفض هجوم الحكومة

2020-04-03T13:46:20Z

رفض أندروس تاونسيند، لاعب كريستال بالاس، التصريحات الصادرة من حكومة بريطانيا بخصوص تخفيض رواتب اللاعبين، وقال إن كلام وزير الصحة فيه تحميل للاعبين للمسؤولية..

أنشيلوتي يوضح معاناته

2020-04-03T13:16:04Z

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن معاناته بسبب البقاء في المنزل وقاية من فيروس كورونا، وقال إن الجانب الإيجابي هو تركيزه على صحته وحميته الغذائية.

المدرب الإيطالي أوضح للموقع الرسمي لناديه أنه على تواصل غير دائم مع لاعبيه، ولكن يحرص على وضع نظام تدريبي خاص لهم للحفاظ على اللياقة، مؤكداً أن كرة القدم ستتغير بعد عودتها.

جمهور توتنهام يهاجم إدارة النادي

2020-04-03T11:06:34Z

رفض الجمهور الخاص بتوتنهام سياسة ناديه بإيقاف رواتب العاملين واستمرار تلك الخاص باللاعبين والجهاز الفني، واعتبر أن الأمر يسيء للنادي اللندني.

تيفيز يهاجم اللاعبين

2020-04-03T10:59:03Z

هاجم نجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز لاعبي كرة القدم بسبب أزمة خفض الرواتب، وقال إنهم بإمكانهم العيش دون راتب لستة أشهر أو عام، عكس الأشخاص البسطاء الذين يعملون لتوفير وجبة طعام لعائلتهم.

إيتو ودروجبا يهاجمان علاج كورونا

2020-04-03T09:17:06Z

شن النجمان صامويل إيتو وديديه دروجبا هجوماً حاداً عبر تويتر على حديث أحد الأطباء حول تجربة لقاح فيروس كورونا على المواطنين الأفارقة.

رومينيجه يتوقع انخفاض أسعار الميركاتو

2020-04-03T09:15:45Z

توقع كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، أن تتراجع الأسعار في سوق انتقالات اللاعبين بسبب توقف النشاط حالياً.

رئيس فيفا يتوقع تغير شكل الكرة

2020-04-03T09:14:28Z

جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي، توقع أن يتسبب الفيروس في تغيير شكل كرة القدم تماماً بعد انتهاء الأزمة. التفاصيل هنا

إلغاء الدوري البلجيكي

2020-04-02T15:22:46Z

الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، يعلن اليوم الخميس، عن إلغاء الدوري المحلي بشكل نهائي وتتويج كلوب بروج متصدر المسابقة بطلاً لنسخة موسم 2019/2020.

زانيتي يستبعد عودة الدوري الإيطالي

2020-04-02T15:21:01Z

استبعد خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، فكرة عودة الدوري الإيطالي بعد التوقف الحالي، مؤكداً أن الموسم الحالي مهدد بعد الاستكمال، وذلك في تصريحات مع "سكاي".

عودة الكرة في إيطاليا بمايو

2020-04-02T14:59:42Z

كشف فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أن سيتم في الأيام المقبلة مناقشة فرضية عودة منافسات الكرة الإيطالية مع بداية مايو المقبل.

أتلتيكو مدريد يخفض الرواتب

2020-04-02T14:49:53Z

أعلن أتلتيكو مدريد أن لاعبيه وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمائة طوال فترة الطوارىء المعلنة بسبب فيروس كورونا، وذلك لتعويض ودفع رواتب العاملين بالنادي.