فيورنتينا يعلن شفاء لاعبيه
تعافي النجومأعلن فيرونتينا أن الثلاثي دوشان فلاهوفيتش، خيرمان بيتزيلا، وباتريك كوتروني، جاءت آخر التحاليل الخاصة بهم سلبية وخلوهم من فيروس كورونا بعد سابق إصابتهم.
مانشستر سيتي يتخذ قراراً بخصوص الرواتب
متحديًا كورونا - حفلة جنسية لنجم مانشستر سيتي في المنزل
كشفت فتاة ليل عن تنظيم نجم مانشستر سيتي كايل ووكر حفلاً جنسياً في منزله ساعات قبل نشره فيديو يدعو فيه الجماهير لاحترام حظر التجوال والبقاء في المنزل.
إنجلترا من أكثر الدول تضرراً من انتشار وباء كورونا، ودعت الحكومة الإنجليزية الشعب للبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة لتفادي انتشار العدوى.
روني يهاجم الحكومة الإنجليزية
هجوم على ليفربول
أجمعت كل الصحف الإنجليزية على مهاجمة قرار إدارة ليفربول إيقاف رواتب العاملين بالنادي، وعم المساس بتلك الخاصة بلاعبي الفريق الأول، واعتبرته عاراً على النادي.
وشارك عدد من نجوم الفريق السابقين في إدانة القرار، وعلى رأسهم القائد السابق جيمي كاراجر، وداني ميرفي، الأخير الذي وصف القرار بالقبيح والمسيء للنادي.
بيرنلي يواجه شبح الإفلاس
معايير مشددة لعودة الدوري الإيطالي
تحديد عدد من المعايير والشروط الخاصة بعودة الدوري الإيطالي
تم تحديد معايير مشددة في إيطاليا قبل التفكير في عودة الدوري لضمان عدم إصابة اللاعبين، حيث سيتم تقسيمهم لثلاثة مجموعات، الأولى والتي تحمل الفيروس والثانية التي تحمل المناعة والأجسام المضادة والثالثة التي لا تحمل الأجسام المضادة، كما سيتم إجراء اختبارات كورونا لهم بشكل مستمر.
ليفربول يحذو حذو توتنهام
مبادرة من أرسنال وليفربول
بيرلسكوني يخفض الرواتب
تبرع سخي من تشافي وزوجته
البوندسليجا تواجه شبح الإفلاس
رومينيجه: لا تخفيض في عقود اللاعبين
فرنسا تؤكد استمرار الدوري
رئيسة وست هام تخفض راتبها
بيلاروسيا ترفض إيقاف الدوري
أكد رئيس الاتحاد البيلاروسي أنه لا يرى أي سبب لعدم استكمال منافسات الدوري البيلاروسي بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكر أن الموقف يتم تقييمه يومياً.
بيلاروسيا سجلت قرابة 350 حالة إصابة حتى الآن بالفيروس، ولكن بحسب الرجل فأنه يشعر أن المنافسات المحلية يمكنها الاستمرار رغم الوباء، وذلك في تصريحات مع شبكة "ESPN".
داني روز يهاجم
ماجويار يطالب بتخفيض الرواتب
بيرهوف يحذر من التوابع
مبادرة قائد ليفربول
دورتموند يحول ملعبه إلى مشفى
تاونسيد يرفض هجوم الحكومة
نيمار يتبرع ب750 ألف يورو
أنشيلوتي يوضح معاناته
تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن معاناته بسبب البقاء في المنزل وقاية من فيروس كورونا، وقال إن الجانب الإيجابي هو تركيزه على صحته وحميته الغذائية.
المدرب الإيطالي أوضح للموقع الرسمي لناديه أنه على تواصل غير دائم مع لاعبيه، ولكن يحرص على وضع نظام تدريبي خاص لهم للحفاظ على اللياقة، مؤكداً أن كرة القدم ستتغير بعد عودتها.