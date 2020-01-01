ديبالا: ركضت إلى أمي كالمجنون بعد مكالمة يوفنتوس

دومًا كان حلمي اللعب في يوفنتوس..

كشف باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، أنه لطالما حلم بارتداء قميص البيانكونيري، إذ أكد على أنه تجاهل عروضًا كثيرة في سبيل انتظار عرض اليوفي والانضمام إليه عام 2015.

وبرزت موهبة ديبالا كثيرًا عندما كان في باليرمو، ليكون محط أنظار أغلب كبار أوروبا، قبل أن يتمكن يوفنتوس من الظفر به في صفقة قُدرت قيمتها بـ40 مليون يورو.

الدولي الأرجنتيني يُعاني حاليًا من فيروس كورونا، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يروي قصته مع اليوفي، حيث قال "أتذكر ذلك اليوم الذي طلبني فيه يوفنتوس كما لو أنه بالأمس.".

المزيد من الفرق

رايولا يعمل على تدعيم دفاع ريال مدريد

وتابع "كنت في المنزل مع والدتي وآخرين، كنا نتحدث عما يمكن أن يحدث والفريق الذي يمكنني اختياره، كان هناك بالفعل العديد من الأندية والمدربين يتصلون بي حينها.".

"لم أكن أُغلق الباب أمام أحد، لم أقل نعم أو لا، فكان شعوري الدائم أن عاجلًا أو آجلًا ستأتي لي مكالمة من يوفنتوس."

كما واصل "ذات يوم بعد الغداء، اتصل وكيل أعمالي بي وأخبرنني أن فابيو باراتشي مدير يوفنتوس سيتصل بي بعد ساعة، تحدثت معه وقال لي أنه سيبذل قصارى جهده لضمان انضمامي إلى يوفنتوس.".

وأتم "بعد أن انتهت المكالمة، ركضت إلى أمي، عانقتها وقلت لها لا أريد الذهاب إلى أي مكان سوى يوفنتوس.".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا قد شارك في 216 مباراة بقميص نادي السيدة العجوز ساهم خلالهم بتسجيله 91 هدفًا مع صناعته لـ36 تمريرة حاسمة.