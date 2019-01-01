ديبالا يرد على اتهامه بالتمثيل في مباراة ليتشي ويوفنتوس

لقطة مثيرة للجدل أثارت الانتقادات بحق الأرجنتيني

رد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، على الاتهامات له بالتمثيل في مباراة فريقه أمام ليتشي في الدوري الإيطالي مساء السبت.

وأظهرت الإعادات البطيئة ديبالا وهو يسقط دون أي احتكاك مع مدافع الخصم في لقطة طالب فيها بلقطة جزاء، وهو ما أثار السخرية والانتقادات بحقه على وسائل التواصل.

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ونشر ديبالا الفيديو الخاص بالواقعة مصحوبا بتعليق من أحد المشجعين يتسائل عن السبب الذي دفع ديبالا للتمثيل، وكتب: "بما أنني رأيت مدى اهتمامك بحالة كاحل قدمي، أدعوكم للقدوم ورؤيته عن قرب بأنفسكم".

Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti 😎😘 https://t.co/dpY9Jguzfu — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 27, 2019

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب أمام ليتشي في ملعب فيا ديل ماري، لكن بقي في الصدارة بعد تعثر إنتر هو الآخر أمام بارما.