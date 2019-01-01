بونوتشي: الخوف السبب وراء لمسات يد دي ليخت

لقطة تكررت في أكثر من مناسبة للهولندي

تحدث ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، عن تكرر أخطاء زميله ماتياس دي ليخت، وخصوصاً لمسات اليد، في اللقاءات الأخيرة بالدوري الإيطالي، وفسرها بالخوف.

وتسبب الهولندي الشاب في ركلتي جزاء أمام إنتر وليتشي بسبب لمسات يد، اللقطة التي تكررت في لقاء بولونيا أيضاً، ولكن الحكم اعتبرها غير مقصودة.

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وقال بونوتشي مع "توتوسبورت": "هي فترة يمر بها، داخل المنطقة أشياء تحدث أحياناً تكون خطيرة، يجب أن يكون هادئاً ماتياس لأنه موهوب ونثق فيه".

وأضاف: "هو متأثر بالخوف وعدم الشعور بالثقة، ومن هنا تأتي لمسات اليد، ولكن ستمر تلك اللحظات وسيتحسن، يجب أن نتركه يعمل في هدوء".

وختم: "تعادلنا ليس بسبب لمسة يد دي ليخت، ولكن لأن أنا وبيرنارديسكي والآخرين لم نستغل الفرص، ركلة الجزاء تحدث وليست ذنبه، كان يمكن أن نفوز 4-1".

واستمر يوفنتوس في الصدارة رغم تعادله مع ليتشي بعدما تعثر ملاحقه إنتر هو الآخر بالتعادل مع بارما مساء السبت 2-2.