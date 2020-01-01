ديبالا: أتمنى العودة للاحتفال بالأهداف مع بوجبا

باولو ديبالا نجم يوفنتوس يؤكد على أمله في الاحتفال بالأهداف مع بوجبا من جديد وتمثيل نفس الفريق معًا.

أعرب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن رغبته في اللعب مع الفرنسي بول بوجبا من جديد في نفس الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديبالا ومدح فيها لاعب مانشستر يونايتد الحالي، وتطرق خلالها للحديث عن طموحاته وفترته تحت قيادة جاتوزو.

وقال ديبالا عن علاقته بزميله السابق الفرنسي بول بوجبا: "علاقتي به جيدة للغاية وعندما كنا يلعب هنا كنا نبحث دومًا عن طرق جديدة للاحتفال بالأهداف".

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وأضاف النجم الأرجنتيني معربًا عن رغبته في عودته: "لقد سجلنا الكثير من الأهداف لذلك كنا نتحفل كثيرًا، أتمنى أن نحتفل سويًا من جديد قريبًا".

وأكمل عن جينارو جاتوزو: "في الأرجنتين ندعوه بالمجنون لكن كصفة جيدة، عندما انضم لصفوف باليرمو ساعدني كثيرًا بالرغم من أنني لم أستمر كثيرًا هناك".

وأنهى تصريحاته: "اللعب ليوفنتوس كان حلمًا بالنسبة لي أن أمثل ذلك الفريق، حلمي الجديد هو تحقيق بطولة كبيرة من أجل جماهير هذا النادي".

جدير بالذكر أن ديبالا كان اسمه قد ارتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي، كذلك ارتبط اسم بوجبا بالعودة ليوفنتوس.